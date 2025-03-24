LTN經濟通》吸塵器霸主 陷四面楚歌困境？

Dyson吸塵器一度在英國市場有近50%的高市佔率。圖為測試吸塵器產品的Dyson員工。（彭博）

Dyson發明全球第一台無集塵袋吸塵器

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「家電潮牌」Dyson（戴森公司）於1991年在英國成立，創辦人戴森（James Dyson）花了5年的時間，打造出全球第一台不需要集塵袋的吸塵器，藉此揚名立萬，Dyson吸塵器一度在英國市場有近50%的高市佔率，隨著規模擴大，目前Dyson旗下主要產品，包含真空吸塵器、無葉片風扇、智慧型吹風機和烘手機等家電，成為一家跨國公司，到了2015年時，Dyson吸塵器占據了全球無線吸塵器市場上的4分之1，在全球有著眾多粉絲，不過Dyson卻在2024年大舉裁員，利潤增長更出現趨緩狀況，過去的快速增長已不再，Dyson要如何應對這番困局，外界都在看。

Dyson的崛起與創辦人戴森息息相關，他所發明的吸塵器獨特之處，在於其專利的氣旋分離技術，使其吸塵器「吸力永不減弱」與「零耗材」。由於傳統吸塵器，會因灰塵卡住集塵袋及濾網等原因，導致吸力減弱，消費者也必須定期的更換集塵袋及濾網，這會產生額外花費。 但Dyson吸塵器不需要集塵袋，且所有濾網均可清洗，所以沒有其他費用。

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據稱，戴森花了5年時間、測試了5127次，這才在1980年代發明出全球第一台不需要集塵袋的吸塵器，這段經歷雖然艱辛，但也為戴森後來創立自己的品牌「Dyson」 奠定了基礎，最終顛覆了整個吸塵器市場。

戴森於1991年在英國正式創立Dyson品牌，並在英國建立了自己的工廠，成立後推出的首款DC01吸塵器標榜「吸力永不減弱」，雖然定價是其他競爭對手產品的2倍，但憑藉強大的吸力與省去耗材的設計，迅速占領市場，在上市短短18個月內，DC01成為英國最暢銷的吸塵器。到1995年，DC01已經占據了英國吸塵器市場近50%的市占率。

在英國市場站穩後，Dyson後來專注在氣旋技術上，並將產品多元化，擴展應用在吹風機、烘手機、無葉片風扇、空氣清淨機等家電上。如今，Dyson在全球超過65個國家販售，其產品被視為家電創新的代名詞，大受全球消費者歡迎，以吸塵器來說，在2015年時，Dyson吸塵器的市占率，高達全球無線吸塵器市場上的4分之1。

Dyson的崛起與創辦人戴森（圖）息息相關。圖為無葉片風扇。（歐新社）

一度想造電動車 燒掉7億美元後停損

值得注意的是，Dyson產品在亞洲賣的特別好，Dyson如今有超過一半銷售來自亞洲地區。而Dyson早在2002年，就把吸塵器生產線轉移至馬來西亞，如今所有產品均在亞洲生產，Dyson也已在2019年時，把全球總部從英國倫敦遷移至新加坡。

Dyson後來擴大投資，開拓亞洲市場和投入新產品研發，其中就包含電動車領域。在當時的時空背景下，Dyson一度被外界認為，可能會威脅到特斯拉（Tesla）的霸主地位，只是戴森後來發現，在開發出首款電動原型車 N526 後，其實已經燒掉高達7億美元（約232億元新台幣）的資金，若要量產的話，後續花費將會相當驚人，考量到產能的限制，若將 N526 原型車量產，每輛至少要賣21萬美元（約698萬元新台幣）才能回本，但在沒有品牌知名度與技術底蘊的情況下，消費者基本上不會買單，最終他決定，直接終止Dyson電動車量產計畫，早在2019年就及時止損。

儘管撐過了新冠疫情的影響，Dyson卻再也沒有能夠像以往一樣，推出席捲全球市場的暢銷商品，舉例來說，Dyson在2022年推出了具有降噪耳機和臉部空氣清淨機功能的「Dyson Zone」，雖然在耳機音質和空氣過濾效能上，市場給予正面評價，但問題在於價格太貴了，在英國市場售價就要820英鎊（約3.5萬元新台幣），而且其外型也被一些評測人士所詬病。雖然「Dyson Zone」的銷售數字並未公開，但2024年中的售價已下滑到580英鎊（約1.26萬元新台幣），較最初售價降了29%。此外，Dyson於2023年推出的掃地機器人，也不敵小米、科沃斯和石頭科技等中國平價品牌的競爭，市占率並不高。

Dyson的掃地機器人，在市場上不敵中國平價品牌的競爭。（路透）

新品開發不順 大舉裁員

到了2024年7月，Dyson公布全球重組計劃，在英國裁員1000人，這占了英國員工總數的29%，對象包含高階管理幹部與一般員工，所有部門都將受影響，戴森執行長基納 （Hanno Kirner）當時表示，這是為了提前對未來挑戰做好準備，以因應競爭愈來愈激烈的全球市場。

然後在2024年10月時，Dyson再度在新加坡裁員，但這次Dyson接受新加坡媒體《聯合早報》採訪時，並沒有透露有多少員工被裁，只說公司在新加坡的目標不變，公司的團隊架構不斷與時並進，會採取必要步驟，確保員工有合適的技能。截至2023年底，戴森在新加坡僱用超過1920名員工。

針對Dyson大舉裁員一事，英國巴斯大學（University of Bath）教授格雷夫斯（Andrew Graves）指出，業內人士對這狀況並不感到意外，因為Dyson的產品在全球各地都面臨激烈的市場競爭，而偏偏Dyson許多新產品並未取得成功。

到了2024年11月，Dyson也傳出正在尋求精簡馬來西亞的業務，將調整當地的吹風機製造工廠營運，Dyson後來解釋，正把47名員工從製造工廠，調往柔佛州的全球開發園區，但Dyson也強調，公司每年在馬國生產上百萬個產品，會繼續投資該國。

Dyson困境更顯示在業績上，戴森2023年度銷售額為71億英鎊（約3092億元新台幣），和4年前的2019年銷售額54億英鎊（約2352億元新台幣）相比，增長了31%，但2019年的銷售額和4年前的2015年銷售額17.4億英鎊（約758億元新台幣）相比，卻是增長了210%，顯示出Dyson銷售額在最近幾年，出現明顯增速放緩的狀況。與此同時，Dyson在2023年度的息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為14億英鎊（約609億元新台幣），低於2021年度創下的新高15億英鎊（約653億元新台幣）。

在最近幾年沒有暢銷新商品問世，且現有產品銷售放緩，市場競爭越來越激烈，導致業績增長出現增速放緩狀況的狀況下，未來Dyson要如何應對這番困局，外界都在看。

2024年7月，Dyson公布全球重組計劃，在英國裁員1000人，這占了英國員工總數的29%。圖為Dyson位於英國馬姆斯伯里（Malmesbury）的園區。（彭博）

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