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中國8000萬空屋的真相！外媒爆「鬼城」遍地開花驚人內幕

2025/03/22 11:07

房地產市場曾是中國最大的經濟成長動力之一。（路透資料照）房地產市場曾是中國最大的經濟成長動力之一。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕房地產市場曾是中國最大的經濟成長動力之一，但近年來一直處於下滑狀態，且沒有緩解跡象，而外媒也點出，中國大量開發住宅和商業大樓卻出現一大堆「鬼城」，根據估計，中國各地有約6500萬至8000萬套住房屬於空置狀態。

美國《新聞週刊》報導，在中國這個14億人口的國家，普遍存在購買額外住房的作法，因這被認為是種安全投資。根據估計，中國70%的家庭財富都與房地產有關。

但中國持續多年的投機性房地產泡沫，在監管達級的力度下開始破滅，房地產市場在2020年左右陷入凍結，出現數千萬的空屋，數百萬的房屋尚未完工，這為中國帶來經濟加劇的疑慮。

麻省理工學院技術與城市規劃副教授Sarah Williams指出，當供應超過需求時，遠遠超過了「飽和」點，但中國開發商仍持續開發住房，原因是中國政府鼓勵過多的供應，銀行為更多的開發項目發放貸款，但這些開發商已經陷入困境。

他指出，銀行需求投資回報，所以政府為過度負債的房地產開發商找尋新的土地和推出新貸款，這樣這些開發商就可以用這些貸款來償還以前的款項。他認為，這有點像龐氏騙局。

雖然過去十年來，一些地區開始慢慢吸引到居民居住，使一些人對於「鬼城」的標籤產生懷疑。但事實上，空屋問題仍相當令人震驚。根據估計，中國各地有約6500萬至8000萬套住房，屬於空置狀態。

最有名的例子之一，就是在內蒙古自治區鄂爾多斯市的康巴什區。根據報導指出，雖然當初建造時計劃能容納約30萬人，但實際入住率卻不到10%。

文章還舉例，中國天津于家堡金融區自稱是「中國曼哈頓」，該地區2010年代初期建成，擁有多個辦公大樓、寬闊的林蔭大道和地鐵站，但是卻從未吸引居民和企業前來，于家堡建成多年卻空無一人。

另外中國豪擲6100億人民幣（約新台幣2.7兆）打造的雄安新區，是國家指定的經濟特區，雖同樣高樓大廈林立，但街道上卻空蕩蕩，反映出的是計畫的延遲和推進緩慢。

Sarah Williams說，雖然浙江省杭州市天都城等地開發案的宏偉城市景觀引人注目，但分散在中國各地的小型「鬼區」才是對中國經濟最大的威脅。

他說：「這代表了過度投資，威脅著購買房屋的人的生計，因為這些買家可能無法獲得投資回報。」Sarah Williams警告，隨著時間的推移，這些事情將對中國產生「巨大」的連鎖反應。

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