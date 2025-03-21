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晶華攜手韓國漢南洞排隊名店 搶千萬商機

2025/03/21 20:03

晶華宣布，引進韓國the Truffle Bakery首爾店當紅產品「可頌塔」及「吐司磚脆餅」。晶華餐飲部執行副總經理羅明威（左）看好業績。（記者王憶紅攝）晶華宣布，引進韓國the Truffle Bakery首爾店當紅產品「可頌塔」及「吐司磚脆餅」。晶華餐飲部執行副總經理羅明威（左）看好業績。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕晶華今日宣布，引進韓國the Truffle Bakery首爾店當紅產品「可頌塔」及「吐司磚脆餅」，限時銷售近一個月。晶華餐飲部執行副總經理羅明威表示，在韓流帶動下，預期此檔期商品可望挹注營收千萬元，進而推升全年外賣櫃營收達2.5億元，較去年成長25%。

晶華發言人張筠指出，晶華設立外賣櫃，主要是考量以不佔營業面積、人力負擔較少的方式，在住房、餐飲外，可以創造出營收的經營模式，而除既有的館內牛肉麵外帶等外，也採取與館外餐飲合作的方式，推出快閃外賣櫃，其中，去年引進韓國the Truffle Bakery的紙巾吐司、塔可，以及年初與KITCHEN205「裸感草莓蛋糕」合作大獲好評後，再度攜手the Truffle Bakery推出「可頌塔」及「吐司磚脆餅」。

羅明威表示，目前推出的快閃外賣櫃合作對象90%是韓國業者，主要是近年韓國潮流文化太強大，且韓國烘培業者善於研發新產品，且透過社群平台創造潮流。

羅明威說，目前快閃外賣櫃規劃一年推出6檔，以日韓業者為主，目標是創造年營收逾5000萬元。去年外賣櫃營收約2億元。

the Truffle Bakery創辦人李枝炯指出，去年與晶華合作後，到韓國本店的台灣、日本及泰國遊客數增加，開啟海外知名度，而未來也不排除將旗下的韓牛料理引進台灣。

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