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台中光復新村宿舍由知達開發得標 將改造旅宿及工作坊

2025/03/21 16:35

財政部國產署中區分署辦理光復新村宿舍文化資產標租，由知達開發得標，將改造為旅宿、工藝研習空間及創意市集。 （國產署中區分署提供）財政部國產署中區分署辦理光復新村宿舍文化資產標租，由知達開發得標，將改造為旅宿、工藝研習空間及創意市集。 （國產署中區分署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署中區分署為引進民間資源，活化光復新村，2024年12月30日公告釋出原國教署經管單身宿舍辦理文化資產標租，今年3月19日評選結果，由知達開發公司得標，後續將改造為旅宿、工藝研習空間及創意市集，可望為光復新村的活化注入活水，增添觀光旅遊景點。

中區分署表示，光復新村新生路以南的眷舍為該區發展核心，目前與台中市政府委託改良利用做為青年創業基地「摘星計畫」及原住民產業拓銷「源流據點」共53戶，出租INGO團體使用8戶，提供台中市消防局搜救犬隊使用4戶；為加速文化資產活化，今年5月將再擇霧峰區信義路14號等8戶、8月擇霧峰區信義路1號等19戶、11月擇信義路9號等24戶辦理文化資產標租作業，若順利標脫，新生路以南的眷舍可於近年內完成修復再利用，為霧峰地區增添多元旅遊景點。

中區分署說明，霧峰光復新村省府眷舍為省政府於1956年疏遷中部實施花園城市（中興新村）的先期實驗場域，見證省府疏遷歷史及時代故事，具有台灣城鄉發展史的里程意義。中區分署自2022年起陸續收回委託台中市政府管理的眷舍，於2022年11月15日辦理新生路及忠孝路間5戶眷舍文化資產標租作業，順利標脫，承租人已提報因應計畫送審，未來規劃做為民宿使用。

中區分署指出，光復新村自2024年底納入交通部觀光署參山國家風景區管理處轄管範圍，中區分署配合觀光計畫推動，積極辦理光復新村文化資產標租作業，本次招標基地位於霧峰區信義路42號，毗鄰國立自然科學博物館921地震教育園區，土地面積1109坪，地上為3層樓建築，紅磚外牆整體視覺典雅，為省府時期提供任職距離遙遠者借用居住之用，極具文化資產意義。

此次招標有2家業者參與投標，經專家學者及機關代表評選結果，由知達開發得標，該公司具有承攬國立台灣工藝研究發展中心所屬單身宿舍改造成「知達工藝會館」、改造苗栗縣教師會館暨勞工育樂中心為「水漾月名度假文旅」的經營實績，未來將規劃1樓為文創工藝展售場域及餐廳、2樓為文創藝術空間供工藝研習使用、3樓則為民宿空間供旅遊民眾與創作青年住宿服務，另戶外廣場則設置創意市集或小農市集使用。

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