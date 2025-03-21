爭取美超微、思科投資高雄 陳其邁訪美拜會梁見後

陳其邁（左）拜會美超微共同創辦人、董事長梁見後（右）。（高市經發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕爭取重量級的美超微（Super Micro Computer）、思科（Cisco）投資高雄，高雄市長陳其邁此行訪美，專程拜會美超微共同創辦人梁見後，期盼未來能與美超微攜手合作，使高雄成為AI與智慧城市發展的典範；另一廠商思科則表示計畫在高雄建立展示中心。

美超微是全球高效能運算、AI及雲端設施領導廠商；去年6月，全球封測大廠日月光擴大投資高雄，並攜手美超微，引入新一代的創新水冷散熱技術，在高雄打造全台首座新一代水冷散熱技術的資料中心。

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高雄市長陳其邁此行訪美，於3月21日（美西時間3月20日）率市府團隊前往美國矽谷，拜會美超微共同創辦人、董事長梁見後。

美超微向高雄訪團介紹近年提升AI運算數據中心、邊緣基礎設施現代化的發展，梁見後也肯定高雄主權AI平台發展，具有極大的未來應用潛力，特別是在智慧醫療領域，未來可透過更即時數據分析，提升醫療創新的發展效率。

陳其邁表示，美超微在AI與高效能運算技術上的領先地位，將能為高雄相關產業提供強大的運算平台與解決方案，加速城市AI應用進程；市府期盼未來能與美超微攜手合作，引進世界級的科技應用，提升市民生活品質，使高雄成為AI與智慧城市發展的典範。

高市府團隊拜訪全球網路通訊與資安領導廠商思科（Cisco）。（高雄市經發局提供）

高市府團隊此行也拜訪全球網路通訊與資安領導廠商思科（Cisco），與資深副總裁Muhammad Issa碰面，陳其邁指出，思科自2021年加入「亞灣5G AIoT國際大聯盟」，設立「AIoT永續創新研發中心」，串聯30家夥伴推動技術輸出東南亞。

思科則強調，公司正與NVIDIA合作致力於降低AI應用門檻，透過深度晶片整合，推動AI普及化，而高雄的科技產業基礎與此願景高度契合。未來，思科計畫在高雄建立展示中心、發展在地供應鏈並培育AI人才，強化高雄在全球AI產業鏈的地位。

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