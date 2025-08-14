晴時多雲

「全球晶片總司令」不是黃仁勳！專家「5字」狠評川普

2025/08/14 09:59

《紐約時報》指出，川普幾乎已任命自己為「全球晶片業總司令」。（歐新社）《紐約時報》指出，川普幾乎已任命自己為「全球晶片業總司令」。（歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）向輝達（NVIDIA）提出政府15%銷售額，換取對中國出口H20晶片的許可證，還公開要求英特爾（Intel）執行長陳立武下台，《紐約時報》指出，美國經濟史上從未見過業者需向政府付費取得輸出許可的案例，川普幾乎已任命自己為「全球晶片業總司令」，但專家認為，他「管得太多了」。

根據報導，在短短8個月內，川普就成了全球最具經濟和戰略意義的行業之一的最大決策者，他把歷來由工程師領導的公司的精心策劃，變成了一場內部政治遊戲。

篤信自由資本主義的共和黨向來反對政府干預企業營運，不過川普近期卻反其道而行。柏克萊大學經濟學教授哈里森（Anne Harrison）表示，這不是理性的產業政策，而是政府介入經營，川普威脅業者不同意就會受罰，他管得太多了。

川普的施壓令晶片產業緊張不安，因為建廠需要數年時間，且要耗資數百億美元，而且晶片製造商也需要花費數年時間，設計晶片並進行生產。

近期川普頻繁與晶片科技業者互動，在白宮會見黃仁勳、陳立武與蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）。會面後業者陸續增加投資，在美設廠晶片業者由外國輸入產品，可豁免100%進口關稅。

蘭德公司（RAND Corporation）資深分析師古德瑞契（Jimmy Goodrich）表示，川普主導（晶片業），業者不清楚何時在壓力下必須改變營運計畫。除了承諾金援與送上大禮要求總統放行外，業者沒多少選擇。

紐約時報（New York Times）引述美國經濟史學者的看法報導，這是繼總統歐巴馬（Barack Obama）2009年華爾街金融海嘯期間，搶救大到不能倒的銀行體系與汽車工業之後，聯邦政府介入美國經濟最劇烈的行動，但欠缺理據。

古德瑞契指出，川普見機行事風格讓情況猶如雲霄飛車，沒人曉得方向。

