全球500場抗議特斯拉將「同日」登場 ! 涉及全球特斯拉「2據點」

反馬斯克抗議浪潮席捲，怒火延伸特斯拉，全美攻擊事件不斷。（美聯）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕抗議特斯拉的活動越演越烈。根據《The Verge》報導，特斯拉示威者正在籌劃迄今為止的「最大規模的行動」，計劃將於3月29日在全球各地的特斯拉展廳進行500場示威活動。

據報導，Planet Over Profit執行董事Alice Hu表示，抗議者計劃於3月29日在全球舉辦500場活動，在全美所有277家特斯拉展廳舉行示威活動，並在海外舉辦數百場活動。抗議者可以自由地在特斯拉超級充電站前進行示威。

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隨著越來越多的人抗議執行長馬斯克解散聯邦政府的裁員行為，特斯拉抗議者正計畫，將在3月29日舉辦大規模抗議行動，涉及全球特斯拉展廳及超級充電站。

據報導，隨著越來越多的人抗議執行長馬斯克解散聯邦政府的裁員行為，抗議特斯拉的活動已從2月初少數幾家特斯拉門市已蔓延迄今全球數百家特斯拉門市。

最近幾週，全美各地接連發生各地發生針對特斯拉汽車、經銷商及充電站的襲擊事件。其中，拉斯維加斯一家經銷商18日更傳出遭縱火犯投擲汽油彈，導致5輛車被點燃並引發爆炸。

加拿大安大略的特斯拉（Tesla）展廳也發生80輛電動汽車被毀事件，這波反馬斯克（Elon Musk）的浪潮已蔓延至國際。

針對特斯拉車輛被攻擊，美國保險公司也針對特斯拉車主進行保費調漲，甚至傳出考慮將特斯拉旗下車款，包括將Model 3、Model Y與Cyber​​truck等車列為拒保名單。

對此，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）發表聲明稱，這類暴力襲擊無異於國內恐怖主義，而馬斯克也在社群媒體平台X上發文，將此事件定性為「恐怖主義行為」。

《The Verge》報導，由於川普總統承諾，對特斯拉遭受的暴力行為提出國內恐怖主義指控。對此，這些抗議特斯拉的組織抗議者也諮詢了律師，以更了解美國各州法律。

據公民自由防禦中心（Civil Liberties Defense Center）執行董事兼資深律師李根表示，美國部分州的法規可能會被用來恐嚇抗議者，所以抗議者必須了解自己所面臨的是什麼。

但根據她的經驗，美國各州往往不願意起訴活動人士，因為這些法規很有可能被判違憲。

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