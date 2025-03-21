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焦點股》智原：內外資罕見大買 股價強勢站上各均線

2025/03/21 09:44

智原今年營收進入大成長期。（取自官網）智原今年營收進入大成長期。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務暨矽智財廠智原（3035）因先進封裝業務大進補，今年營收大成長，上半年即可達成去年全年營收，但毛利率相對下滑，昨日外資與投信法人罕見進場大買，外資買超2216張，投信買超858張，今日智原股價帶量上漲逾2%，站上月線，並收復各均線。

截至9點35分左右，智原上漲2.73%，暫報245元，成交量約3545張，昨日成交量為6881張。

智原因先進封裝量產及委託設計營收帶動，2月合併營收衝上歷史新高，達28.37億元，年增244.64%、月增率153.72%，累計今年前2月營收為39.55億元，年增128.13%。

智原預估，因先進封裝量產及委託設計營收大增，首季營收可望季增逾150%，創單季歷史新高，上半年營收即可達到去年全年水準；不過，因先進封裝業務毛利率偏低，首季毛利率恐下滑至20%~23%，但該公司預估首季毛利率為全年谷底，接下來有望拉升，若扣除先進封裝業務，毛利率仍有去年水準（逾45%）。

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