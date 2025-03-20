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央行打炒房效應 2月新青安受理戶數創次低

2025/03/20 19:23

財政部統計，2月新青安受理戶數3576戶、金額278.2億元。（記者鄭琪芳攝）財政部統計，2月新青安受理戶數3576戶、金額278.2億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國庫署今公布新青安貸款統計，今年2月新青安受理戶數3576戶、金額278.2億元，創2023年8月新青安上路以來次低，僅高於今年1月，主因中央銀行第7波選擇性信用管制影響，以及公股銀行加強新青安貸款貸前及貸後管理等。

根據國庫署統計，今年2月新青安貸款受理戶數3576戶、月增5.39%，受理金額278.2億元、月增4.4%；撥貸戶數3956戶、月增1.75%，撥貸金額311.17億元、月增0.53%。財政部表示，2月新青安受理件數較1月增加，主因1月適逢春節工作天數較少。

另，財政部指示公股銀行查核新青安貸款違規情況，根據統計，新青安貸款前2波查出人頭戶及出租情況共1575件，其中75%已追回補貼利息，合計追回利息2255萬元；加計第3波目前已查出253件、追回470萬餘元，合計追回利息補貼共2725萬元。

財政部2010年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月推出新青安貸款，最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延為5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底。

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