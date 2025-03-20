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利率連4凍！央行下修今年經濟成長率至3.05％

2025/03/20 16:43

川普2.0不確定性大，全球經濟成長降溫，恐影響國內經濟成長力道，央行下修今年經濟成長率至3.05%。圖為央行總裁楊金龍。（資料照）川普2.0不確定性大，全球經濟成長降溫，恐影響國內經濟成長力道，央行下修今年經濟成長率至3.05%。圖為央行總裁楊金龍。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕利率連4凍！中央銀行理監事一致同意利率維持不變，基準利率維持在2%水準，未加碼打炒房措施。惟川普2.0不確定性大，全球經濟成長降溫，恐影響國內經濟成長力道，央行下修今年經濟成長率至3.05%。

由於台電電價漲幅尚未確認，央行仍維持今年通膨率預估值，央行預測今年消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率分別為1.89%、1.79%，分別低於上年之2.18%、1.88%。

不過，央行也表示，若考量未來台鐵票價及水電等公用事業費率調漲影響，則今年CPI 年增率預測值可能上修至2%左右，核心CPI年增率預測值則仍將低於上年之1.88%。

此外，川普關稅政策反覆，對全球經貿恐帶來衝擊，央行去年預估今年經濟成長率3.13%，尚未納入對川普2.0影響評估，央行今日下修對今年經濟成長率預測值至3.05%。

央行指出，今年全球經濟成長降溫，且前景面臨諸多風險，恐影響國內經濟成長力道。為審慎因應美國經貿政策等不確定因素帶來之影響，理事會認為本次維持政策利率不變，將有助維繫整體經濟金融穩健發展。

重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

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