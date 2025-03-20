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公股人事大搬風！一銀總座李嘉祥傳接台企銀董事長 彰銀周朝崇回一銀

2025/03/20 16:05

一銀總經理李嘉祥傳接掌台企銀董事長。（記者陳梅英攝）一銀總經理李嘉祥傳接掌台企銀董事長。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台企銀董事長劉佩真2月請辭後，掀起公股人事大搬風，據傳將由第一銀行總經理李嘉祥接任，釋出的遺缺由現任彰銀總經理周朝崇接任，至於彰銀新任總經理則傳出由一銀副總簡志光升任。

李嘉祥為美國德州達拉斯大學企業管理研究所，曾任美國第一銀行董事兼總經理、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會國際金融委員會主任委員、第一金控副總經理、策略長暨發言人、第一銀行副總經理、第一銀行海外業務處處長、第一銀行紐約分行經理、第一銀行多倫多分行經理。

據金融圈指出，雖然台企銀董事長薪水不如一銀總經理，不過李嘉祥即將於2026年4月屆滿65歲，儘管財政部並沒有規定董、總超過65歲就一定要退休，不過，若能由「總」到「董」，對李而言，接掌台企銀也不啻是一大好選擇。

周朝崇從一銀基層出身，歷任第一銀行金邊分行經理、第一銀行發言人及第一銀行風控管理中心副總經理等職務，熟悉國際金融市場，銀行實務經驗及風險管控方面資歷豐富。2021年接任彰銀總經理一職，為公股銀行最年輕總座，如今回任一銀總經理，也算是鳳還巢。

簡志光曾任一銀金邊分行經理，2023年7月接任一銀法令遵循副總經理，目前負責企業金融、營運管理等方面。

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