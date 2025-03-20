修改統計方法無用？中國非在校青年失業率不斷攀升

中國官方20日公布數據顯示，全國不包含在校生的16歲至24歲勞動力失業率達16.9%，創近4個月新高。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方20日公布數據顯示，全國不包含在校生的16歲至24歲勞動力失業率達16.9%，創近4個月新高。

中國國家統計局20日公布的數據顯示，全國不包含在校生的「16歲至24歲勞動力失業率」，從1月份的16.1%升至2月份的16.9%，創近4個月新高。

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同時，不包含在校生的「25歲至29歲勞動力失業率」從6.9%升至7.3%；不包含在校生的「30歲至59歲勞動力失業率」從4%升至4.3%，均創下自2023年12月有記錄以來的最高水準。

此外，中國國家統計局17日公布的數據顯示，2月全國城鎮調查失業率為5.4%，創下近2年新高。

中國「16至24歲勞動力失業率」在2023年6月升至21.3％後，官方曾以「需要進一步健全優化勞動力調查統計」為由，暫停對外發布以年齡段區分的城鎮調查失業率。

去年1月，中國國家統計局重新開始發布「不包括在校學生的16至24歲」及「不包括在校學生的25至29歲」勞動力失業率，一時間青年失業率大幅下修，引來各界質疑。

美國《華爾街日報》當時引述專家表示，單憑1個月「經修改統計方法的青年失業率」數字，不足以讓公眾認為就業市場有所改善，恐怕也無助於消除外界長期以來對中國官方統計數據準確性的疑慮。

恆生銀行（中國）首席經濟學家王丹當時也指出，調整相關統計方法甚至可能加劇公眾對官方數據的不信任。

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