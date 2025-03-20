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英特爾利空疑慮暫解 台積電大漲

2025/03/20 10:13

英特爾利空疑慮暫解，台積電大漲。（資料照）英特爾利空疑慮暫解，台積電大漲。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股大漲，加上身兼台積電（2330）法人董事的國發會主委劉鏡清昨透露，台積電董事會從未討論「接手英特爾」議題；輝達執行長黃仁勳也指出，未曾獲邀入股英特爾，台積電可望擺脫英特爾利空陰霾，激勵今股價大漲，以978元開出，漲達26元，漲幅2.73%，市值重返25兆元大關，攀升至25.36兆元。

路透社日前報導，台積電向輝達、超微（AMD）及博通（Broadcom）提議合資一家公司，接手英特爾的晶圓代工業務部門，台積電持股不超過50%，台積電也向高通發出投資邀請。這引起相當的矚目，業界都不看好台積電去投資與接手英特爾代工事業，認為恐拖累台積電。

劉鏡清昨透露，台積電董事會從未討論「接手英特爾」，他並形容兩家公司像是柴油跟汽油，很難混在一起燒，這是有難度的。輝達執行長黃仁勳在美國受訪也澄清，輝達未曾獲邀入股英特爾，他並說輝達已委託台積電代工生產，準備在台積電亞利桑那州晶圓廠生產晶片。

英特爾近期股價持續上漲，尤其董事會任命半導體業界老將陳立武擔任執行長後，股價連五漲，但受劉鏡清與黃仁勳「澄清」說的影響，19日終場股價重挫6.94%、收24.12美元，終結大漲行情；台積電ADR漲0.36%、收173.76美元。

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