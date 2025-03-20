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聲援剴剴案遭批作秀 賈永婕：嘴巴長別人身上

2025/03/20 10:10

台北101董事長賈永婕聲援剴剴案。（圖擷取自賈永婕臉書）台北101董事長賈永婕聲援剴剴案。（圖擷取自賈永婕臉書）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台北101董事長賈永婕聲援剴剴案被批作秀，她今天表示，「這就是會圍繞我的一些聲音」，也無所謂，這樣的聲音都ok，嘴巴長別人身上，如果連一點公平正義沒有，要用酸民心態來看，也不需要去care。

北市1歲多男童「剴剴」2023年12月疑似遭劉姓保母凌虐致死，引發公憤，台北地院昨日開庭審理，大批民眾前往聲授。對於聲援剴剴案被批作秀，賈永婕表示，「我們這麼有誠意站出來」，早上開完會，利用中午休息時間在車上吃了一個三明治就趕過去，2點有會所以1點半就離開，但也無所謂，這樣的聲音都ok，嘴巴長別人身上，如果連一點公平正義沒有，要用酸民心態來看，不需要去care。

賈永婕認為，社會制度及福利制度一定出了什麼問題及差錯，社工親手將這麼白白胖胖、這麼活潑的剴剴交到保母手中，「難道妳看不出來他這幾個月的變化嗎？我們光從照片上就可以看到這個孩子受到什麼對待」，為什麼會到11個月他生命都消失了延遲這麼久，整個社會制度出了很大狀況很大問題，大部分社工都非常認真負責，但總是有少部分出狀況，除了譴責保母 ，制度也應檢視如何讓弱勢的孩子受顧。

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