美國燃料庫存下降 國際油價小漲作收

國際油價週三（19日）小幅上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府數據顯示燃油庫存下降，國際油價週三（19日）小幅上漲，不過美國聯準會（Fed）決定維持利率不變，使漲幅受限。

紐約西德州中級原油4月交割價上漲26美分，或0.39%，收每桶67.16美元。

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布蘭特原油5月交割價上漲22美分，或0.31%，收每桶70.78美元。

根據美國政府數據，上週美國原油庫存增加170萬桶，達到4.37億桶，遠超分析師預期的51.2萬桶增幅。然而，上週包括柴油和取暖油在內的蒸餾油庫存大幅下降280萬桶，降至1.148億桶，遠超市場預測的30萬桶降幅。

聯準會如市場預期，將利率維持在4.25%至4.50%之間，但決策官員仍預計在今年年底前將降息半個百分點，原因是經濟增長放緩和通膨回落。

美國對加拿大、墨西哥和中國的關稅引發了市場對經濟衰退的擔憂，而能源需求放緩的憂慮也令油價承壓。投資者同時關注俄烏戰爭的停火談判，目前全面停火的前景仍不明朗。

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