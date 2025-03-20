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輝達如何成為地表最強的AI公司、全靠這個小團隊 ? 「背後秘訣」全揭開

2025/03/20 11:30

輝達晶片背後的許多重要技術，全都源自輝達內部一個小研發部門。（法新社）輝達晶片背後的許多重要技術，全都源自輝達內部一個小研發部門。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕短短幾年的時間裡，輝達（NVIDIA）已成為全球最重要的晶片公司之一；然而，造就現今輝達成為全球第二大公司的背後推手，竟是一個僅300人的小研發部門「輝達研究」。據報導，該部門的主管指出，成功的祕訣，就是「失敗的好處」。

據報導，輝達成立於1993年，持續專注於圖形處理單元（GPU）開發，雖然在電子遊戲領域中佔據著重要地位，但並不如微軟、Google、蘋果等科技公司般的家喻戶曉。

但隨著AI潮流趨勢演進，輝達憑藉強大的晶片（包括 Blackwell Ultra），快速成為全球人工智慧領域的領導中心。該公司營收從2023年的270億美元飆升至 2025年1305億美元、年成長114%，每股EPS為2.94美元、年增147%。

輝達晶片背後的許多重要技術，全都源自輝達內部一個小研發部門「輝達研究」（NVIDIA Research）。

據報導，該團隊成立於2006年，負責所有事務，包括輝達的光線追蹤技術（為遊戲玩家和專業設計師創造逼真的燈光），以及NVLink和NVSwitch（允許圖形晶片和中央處理器以AI系統所需的速度進行通訊）。

目前「輝達研究」正在研究新的晶片架構、量子運算和軟體模擬器，以教導機器人和自動駕駛汽車如何在現實世界中行駛。

輝達研究高級副總裁兼首席科學家戴利（Bill Dally）表示，「失敗的好處」讓研究團隊願意承受更多失敗，同時也給予有前景的專案成功所需的時間，無論需要多長。

他強調，真正的衡量標準，是將產品轉化為「可銷售」所發揮的作用。在研究人員提出一個想法後，並對其進行測試，如果不行就會放棄，不會持續浪費資源。但如果一個概念看起來有可能成功，我們就會繼續努力，直到它成為有價值的產品或技術。

戴利指出，「我們必須意識到，在研究中開始的大多數事情都會失敗，而實際上是一件好事」、「我常告訴大家，如果你做的每一件事都成功了，那表示你沒有全力以赴，只是在保守求穩。」

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