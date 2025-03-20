幣圈專家：比特幣牛市已結束 恐跌至「這價位」

加密貨幣研究公司CryptoQuant執行長Ki Young Ju最近認為，由於市場流動性下降，比特幣牛市已經結束。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普上任後，比特幣一度漲破10萬美元大關，然而這趨勢已在最近幾週停止，週四（20日）在8.5萬美元左右交易。加密貨幣研究公司CryptoQuant執行長Ki Young Ju最近認為，由於市場流動性下降，比特幣牛市已經結束，他更預計未來6到12個月內，比特幣價格將呈現持續下跌或橫盤整理的走勢。CryptoQuant在報告中指出，比特幣價格有可能回落至6.3萬美元。

《CoinDesk》 報導，Ki Young Ju於X平台上發文，表示鏈上數據所有指標都在釋放熊市訊號，隨著新資金逐漸枯竭，大型持幣者（巨鯨）開始低價拋售比特幣，讓市場籠罩在更濃厚的悲觀氛圍之中。

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Ki Young Ju在發給《CoinDesk》的訊息中表示：「市場需要新的流動性。鏈上的實現市值已經停滯，顯示沒有新的資金流入。例如，貝萊德 （BlackRock） 旗下的iShares比特幣信託ETF（代碼IBIT），已經連續3週出現資金流出。」

Ki Young Ju認為，即便在比特幣價格接近10萬美元、成交量創下紀錄的情況下，價格幾乎沒有變動。在沒有新資金抵消大量賣壓的情況下，這是一個熊市信號。

CryptoQuant最近的一份報告指出，比特幣價格有可能回落至6.3萬美元，其分析師也指出，7.5萬至 7.8萬美元的支撐位至關重要。由於比特幣需求減弱，進一步增加了下行壓力，提升了價格進一步回調的風險。

根據 CoinDesk Indices 的數據，比特幣在過去1個月下跌了 15%，抹去了美國總統大選後的所有漲幅。

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