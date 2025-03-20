晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

幣圈專家：比特幣牛市已結束 恐跌至「這價位」

2025/03/20 11:39

加密貨幣研究公司CryptoQuant執行長Ki Young Ju最近認為，由於市場流動性下降，比特幣牛市已經結束。（路透）加密貨幣研究公司CryptoQuant執行長Ki Young Ju最近認為，由於市場流動性下降，比特幣牛市已經結束。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普上任後，比特幣一度漲破10萬美元大關，然而這趨勢已在最近幾週停止，週四（20日）在8.5萬美元左右交易。加密貨幣研究公司CryptoQuant執行長Ki Young Ju最近認為，由於市場流動性下降，比特幣牛市已經結束，他更預計未來6到12個月內，比特幣價格將呈現持續下跌或橫盤整理的走勢。CryptoQuant在報告中指出，比特幣價格有可能回落至6.3萬美元。

《CoinDesk》 報導，Ki Young Ju於X平台上發文，表示鏈上數據所有指標都在釋放熊市訊號，隨著新資金逐漸枯竭，大型持幣者（巨鯨）開始低價拋售比特幣，讓市場籠罩在更濃厚的悲觀氛圍之中。

Ki Young Ju在發給《CoinDesk》的訊息中表示：「市場需要新的流動性。鏈上的實現市值已經停滯，顯示沒有新的資金流入。例如，貝萊德 （BlackRock） 旗下的iShares比特幣信託ETF（代碼IBIT），已經連續3週出現資金流出。」

Ki Young Ju認為，即便在比特幣價格接近10萬美元、成交量創下紀錄的情況下，價格幾乎沒有變動。在沒有新資金抵消大量賣壓的情況下，這是一個熊市信號。

CryptoQuant最近的一份報告指出，比特幣價格有可能回落至6.3萬美元，其分析師也指出，7.5萬至 7.8萬美元的支撐位至關重要。由於比特幣需求減弱，進一步增加了下行壓力，提升了價格進一步回調的風險。

根據 CoinDesk Indices 的數據，比特幣在過去1個月下跌了 15%，抹去了美國總統大選後的所有漲幅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財