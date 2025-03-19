朱立倫以核電不轉為由封殺台電2千億 曾文生反問「誰讓台電沒選擇」

台電總公司。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國民黨主席朱立倫下令封殺中央政府撥補給台電補貼的兩千億元，理由是立法院不買單錯誤的能源政策，而在野黨也將不用核電、外購電力成本過高等與電價要漲價連結。台電董事長曾文生強調，核二廠當初提早停機，台電是連選擇機會都沒有，相關指控並不公平，且是朱的市長任內不發乾貯執照，又由他下令封殺兩千億元，而理由是核電不運轉，「這有公道嗎?」

因外界直指錯誤能源政策，導致電價持續調漲，尤其政府放著低價的核電不用，外購昂貴的綠能等；也是國民黨等封殺給中央給予台電的千億元預算。

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曾文生進一步剖析核電對電價影響，他直接攤開數字，我國三座核三廠自2022年、2023年與2024年陸續停機，但核電的售電成本必須含輸配管銷費用，不是外界直接引用官網的發電成本，並以實收電價扣除成本後，價差承上每年停機減發度數，就會知道核電減發對電價影響。

台電補充，這三年停機影響度數為71億度、128億度與183億度，影響金額為50億元、143億元與273億元；曾文生直指，外界以「過度誇張影響性」。

曾提到，核二廠一號機提早五個月停機，沒有辦法運轉的關鍵因素是台電努力十幾年，但拿不到乾貯執照，也是朱過去在新北市長期間，不同意發放乾貯執照，「造成這個結果的人是誰?」

曾文生說，現在朱下令封殺政府給台電的兩千億元，而理由是「核電不用、不運轉」，「這有公道嗎?」，對台電來說，「當初連選擇機會都沒有，這個指控對台電不公平」。

談到電價與物價連動，曾文生引述中央銀行總裁楊金龍的話，「目前物價平穩」，曾表示，某種程度已肯定，台電過去對CPI（消費者物價指數）有抑低作用，且電價有調整國家如英、法、德、韓等，通膨都比台灣高。

曾文生表示，電價穩定經濟，且有經濟成果，由成果如國家稅收來承擔，這是一條路徑；但另一條路徑就是出現通膨、一起承擔；台電已承擔政策任務，政府是事後要彌補台電的負擔，這是合理做法。

對於目前預算落空，曾直言，還是希望國會支持，2025年中央預算雖無法給，但也已經編列，最終還是會有歲計賸餘，不論是不是可以再追加，或是尚有一筆2024年追加預算未討論，都盼趕能趕緊走預算程序。

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