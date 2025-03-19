M31：AI與車用雙引擎加持！2奈米助攻今年營收拚新高

M31看好今年營運有望挑戰新高。（M31提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕矽智財（IP）廠円星科技M31（6643）今日召開法說會，去年因晶圓廠開案進度不如預期，全年營收14.8億元，年減8.15%，為公司成立以來首度營收下滑，M31總經理張原熏表示，對去年營運結果深感抱歉，看好AI與車用雙引擎，加上2奈米助攻，全年營收將力拚新高。

張原熏指出，今年來自晶圓廠與晶片設計業者的開案動能齊頭並進，先進製程依然是鞏固營收的關鍵引擎，M31將更審慎評估研發資源配置，透過穩健的市場布局與策略調整，擺脫去年低谷，邁向復甦與成長。

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M31指出，雖然持續投入先進技術研發與市場拓展，但晶圓廠開案進度不如預期，壓縮去年獲利空間。儘管短期營運承受挑戰，但預期今年將迎來成長契機。隨著2奈米IP研發啟動、晶圓廠6奈米以下IP需求逐步確立、美系雲端服務供應商（CSP）積極開案，以及車用ADAS應用推動4奈米以下先進製程IP市場成長，在晶圓廠開案逐步回溫下，儘管工作天數減少，今年第一季營收仍可望年季雙增。來自先進製程的高單價授權金，以及具量產潛力的權利金，將為今年增添營運動能。

M31表示，IC設計業者對先進製程IP需求持續暢旺，去年整體新案授權營收成長超過三成，16奈米以下更大增七成，展現先進製程強勁動能。隨著邊緣運算加速AI晶片進軍終端裝置，M31可望持續拓展高速數據傳輸領域的影響力。

展望今年，高階手機、ADAS、AI推論、影像辨識及伺服器存儲介面等關鍵領域，領導廠商對高速傳輸介面IP的升級需求依舊強勁，預期來自IC設計業者的4奈米以下授權金將進一步擴大。儘管去年晶圓廠客戶新案減少逾五成，M31仍積極深化與龍頭晶圓廠的合作，今年不僅擴展6奈米以下基礎元件IP研發，12/16奈米FinFET平台亦有望進入量產，進一步提升權利金規模。此外，公司持續強化跨區域晶圓廠生態系，成功斬獲韓系晶圓廠5奈米技術平台，並將與中國三大晶圓集團的合作推進至22/28奈米具量產潛力的技術平台。海外新晶圓廠的加入，將帶動權利金收入高速增長，為公司營運奠定更穩固的發展基礎。

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