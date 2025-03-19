鴻海伺服器營收2年內超越iPhone 劉揚偉說肯定會更快

鴻海集團董事長劉揚偉在輝達年度開發者大會GTC期間被問及伺服器營收是否會超過iPhone，他表示，「兩年內肯定會」。（本報資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透引述台灣中央社報導，鴻海集團伺服器營收將超越iPhone，董事長劉揚偉有信心的表示，「兩年內肯定會」。

鴻海是全球最大的電子產品合約製造商，為蘋果iPhone的主要供應商，預計其伺服器收入將在兩年內超過iPhone收入。

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報導稱，劉揚偉週二在輝達年度開發者大會GTC期間被問及伺服器營收是否會超過iPhone，劉揚偉表示，「兩年內肯定會」。報導還引述他的話說，這一目標甚至可能最早在今年實現。

鴻海生產輝達最新的人工智慧伺服器，包括Nvidia的GB200和GB300產品。

劉揚偉在GTC大會期間接受The Acquired的現場播客採訪時表示：我們承接了大部分 Nvidia系統，雖然不是100%，但至少是大部分。

他在上週的公司財報電話會議上表示，今年其人工智慧伺服器收入預計將達到1兆新台幣，占公司伺服器總收入的一半以上。2024年，公司30%的營收來自雲端和網路產品，46%的營收來自智慧消費電子產品。

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