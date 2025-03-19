CIP渢妙一期風場融資到位 拚2027如期完工

CIP今宣布區塊開發3-1期渢妙一期風場融資到位。示意圖。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕哥本哈根基礎建設基金（CIP）透過旗下第五號旗艦基金（CI V）所投資開發的渢妙一期風場，今（19日）宣布融資到位，風場預計在2027年完工。

渢妙一期風場融資專案總金額約新台幣1030億元（約31億美元），是第三階段區塊開發中首座融資到位的案場。

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CIP表示，渢妙一期獲得來自27家國際及本土銀行的專案融資，並由四家國際出口信貸機構 （Export Credit Agency） 及台灣國家融資保證中心擔保。

渢妙一期風場位於台中市海域，在2022年第三階段區塊開發第一期選商以第一序位獲配 500MW容量，是CIP在台灣繼彰芳暨西島風場與中能風場後的第三個離岸風電專案。

渢妙一期風場已齊備所有採購合約，與國際及本土一線供應商合作，包括與Vestas供應33台最新機種V236-15MW風機、與世紀集團供應基樁及水下基礎，另由SK Ocean Plant 供應部分水下基礎。

除此之外，由台船環海提供水下基礎及海上變電站基樁運輸安裝服務、由Cadeler提供風機運輸及安裝服務、由LS Cable 供應海纜、由楊德諾及凡諾提供海纜運輸及安裝服務、由PTSC / SEMCO 供應海上變電站、由東元提供陸上變電站統包服務等

渢妙一期預計在2027年完工，全場發電容量已透過企業購電協議（CPPA）全數供予台灣及美國共六家領導企業，包括中美晶、聯電、遠傳、台哥大、聯發科等。

渢妙一期專案融資的財務顧問由中國信託商業銀行及法國巴黎銀行聯袂擔任。

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