工研院攜手四大醫療體系 打造臨床試驗綠色通道

工研院攜手四大醫療體系，建構臨床試驗綠色通道，助力新創臨床落地加速驗證與市場導入。（工研院提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕為加速智慧醫療新創產品上市，工研院攜手中山醫學大學附設醫院、長庚紀念醫院、義大醫院及臺北醫學大學附設醫院等四大醫療體系，今（19）日宣布共同啟動「臨床試驗綠色通道」，加速先進醫材在醫療場域的臨床應用，進一步提升臺灣生醫產業的國際競爭力。

所謂臨床試驗綠色通道，就是透過工研院的輔導機制，協助新創產品解決進入臨床試驗的兩大挑戰：一是提供完善的資料準備與試驗設計調整，確保順利進入「人體研究倫理審查委員會（Institutional Review Board；IRB）」審查；二是媒合最佳的試驗場域與醫師，協助溝通試驗需求，確保試驗流程順暢。這項合作不僅將為創新醫材與數位醫療技術提供更順暢的臨床試驗流程，亦將加速前瞻創新科技研發的產業化及產品化進程。

請繼續往下閱讀...

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，工研院攜手醫療機構夥伴，共同打造「臨床試驗綠色通道」，主要是為了解決生醫新創在推動創新技術與產品時，常遇到臨床試驗週期過長而承受沉重的資金壓力。因此工研院以三大關鍵策略全方位推動新創產品快速進入市場。

第一，更廣泛的醫院夥伴，涵蓋國內從北至南4大醫療體系，共11家醫院，滿足不同類型的臨床需求。第二，專業輔導團隊，除工研院既有專業技術團隊外，亦推薦生醫創新跨域合作平台策略夥伴提供協助，針對各類產品（如藥物、醫療器材、化粧品、保健食品）的臨床試驗需求，提供專業諮詢與輔導。第三，高效臨床試驗機制，為確保審查流程順利進行，各院臨床試驗中心均指派專屬對接窗口，加速審查程序，精準回應新創團隊需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法