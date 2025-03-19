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響應剴剴案加重虐童刑責 公共政策平臺流量爆增40倍數度當機

2025/03/19 18:20

有民眾在公共政策網路參與平臺發起提案，要求加重虐童者刑罰，湧入大量民眾參與聯署，讓平台數度當機。（記者吳欣恬翻攝）有民眾在公共政策網路參與平臺發起提案，要求加重虐童者刑罰，湧入大量民眾參與聯署，讓平台數度當機。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北地院今針對剴剴案第4度開庭。有民眾在公共政策網路參與平臺發起提案，要求加重虐童者刑罰，湧入大量民眾參與聯署，讓平台數度當機。國發會表示，16日起平臺流量倍增，超過系統負荷以致發生瞬斷情事，立即重啟後已可正常使用。

國發會表示，公共政策網路參與平臺提供公眾對公共政策提出建言，以將各界意見提供行政機關於推動政策時參考，日常單日即有2萬餘人次使用參與平臺積極參與討論。

國發會指出，近期各界關心加重虐童案刑責相關議題，自16日起流量即已增近25萬人次，17日更達近80萬人次，瞬時上線人數及流量超過系統負荷，使得系統自17日起持續發生瞬斷情事，造成無法登入或系統遲延，國發會即立刻重啟，民眾已可正常使用。

國發會表示，日後將加強維護平臺運作，即時進行系統調整與回復，以利民眾參與政策建議。另外，為因應瞬時上線流量增加的即時軟硬體設施的需求，將持續爭取預算支持，提升平臺系統韌性，以利維護平臺功能之運作。

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