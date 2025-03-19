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浪凡聯手雲豹大股東張建偉 共創網紅與永續經濟雙贏

2025/03/19 17:36

浪凡宣布，攜手雲豹職業籃球隊大股東張建偉（左）共同打造全台最大「網紅經濟生態圈」。圖右為浪凡董事長王冠中。（記者歐宇祥攝）浪凡宣布，攜手雲豹職業籃球隊大股東張建偉（左）共同打造全台最大「網紅經濟生態圈」。圖右為浪凡董事長王冠中。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕直播平台浪凡（6165）今日宣布，將增資並引入雲豹職業籃球隊大股東張建偉，共同打造全台最大「網紅經濟生態圈」，此合作將串聯直播、電商直播、遊戲電競、醫美與高端精品5大產業，透過浪LIVE與網紅經濟強化娛樂、運動、科技與綠能產業，共創粉絲經濟與永續經濟的雙贏模式。

浪凡去（2024）年營收28.48億元，毛利率23.7%，稅後淨利7940萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.04元。董事長王冠中表示，度過營運調整期，浪凡今年的財務體質很健康，直播本業有望年增10%至15%，浪LIVE簽約網紅約8000人、目前有開播的人數約3000至4000人，平台每月流量40萬至50萬人，付費與抖內的用戶佔比11%，本業蒸蒸日上。

浪凡在網紅與粉絲經濟的營運成熟，除線上直播外，也會舉辦線下活動，或透過投資電影來強化網紅的影響力與流量。王冠中指出，目前浪凡是台灣直播平台龍頭，第二名的流量甚至不到浪凡的一半，今年會持續向外擴張，除本就有的香港、新加坡等華語社群，也將遊戲電競業務向日本、韓國推展；電影投資、高端精品銷售也發展順遂。

浪凡指出，為讓浪LIVE直播生態全面升級，深度佈局數位娛樂與實體經濟的結合，今年不排除有增資規劃，可能以可轉債方式進行，張建偉就有望讓浪LIVE與雲豹職籃開啟合作，透過即時互動提升球迷參與感，平台還將推出一系列創新活動，包含「打賞即減碳」，讓球迷透過直播打賞球隊，將部分收益轉換為綠能公益行動，推動永續發展等。

王冠中表示，浪凡將與張建偉共同打造最大網紅經濟生態圈，為市場帶來前所未有的創新體驗，不只是在做直播，而是在建立一個全球規模的數位娛樂經濟體。這次合作將讓浪LIVE從直播領域延展到運動、電商、精品與綠能市場，讓粉絲經濟與永續發展並行，開啟全新商業模式。

張建偉則表示，運動產業的影響力正在快速擴張，而直播的即時互動特性，將為運動市場帶來顛覆性變革。這次合作不僅讓雲豹球隊擁有更強的媒體曝光，也將打造出一個更具社會影響力的體育娛樂生態。

針對業務進展，浪凡指出，透過浪LIVE的即時互動優勢，電競直播將邁向更高層次，結合遊戲電競與主播經濟，開創遊戲市場的新藍海；電商直播將與精品、醫美產業深度融合，讓國際精品與高端醫美品牌能夠更貼近年輕消費族群，推動「直播即銷售」模式，翻轉傳統消費習慣。

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