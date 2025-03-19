AI熱潮帶動需求 矽品徵5000人 作業員薪資上看6萬

中彰投分署串連15所大專院校接續啟動「校園徵才博覽會」。（中彰投分署提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年因AI技術驅動全球半導體需求增加，矽品精密積極擴建產線，預計徵才5000人，3月起啟動校園招募，提供完整培訓，作業員起薪3.5萬，輪夜班上看6萬，工程師年薪可破百萬，勞動力發展署中彰投分署串連15所大專院校接續啟動「校園徵才博覽會」，3月由靜宜大學、弘光科技大學及東海大學率先登場。

中彰投分署強調，這波校園徵才，參與廠商橫跨科技、製造、生醫、文教、餐旅等多元產業，估計有上千家企業提供2萬職缺，歡迎應屆畢業生多加運用，分署也協助青年針對應徵職務撰寫「有感」履歷，今年新增「沃克大師履歷健診」服務項目，透過AI檢視、提供客製化建議，並根據所需職位強化個人優勢亮點，吸引企業目光。

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徵才活動中，電子製造大廠京元電子及AI與智慧製造專業台達電子，皆祭出研發、測試、製造等機會，搶才動作積極；宏全國際、國光生技與寶成國際等製造與生技龍頭，也釋出技術研發、生產管理等職缺，投入搶才行列。

矽品精密擴建產線，預計徵才5000人，3月起啟動校園招募，作業員起薪3.5萬，輪夜班上看6萬，工程師年薪可破百萬。（翻攝自矽品官網）

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