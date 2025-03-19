環球購物中心：母親節業績估年增10％

Global Mall推出「美好購物節」，最高回饋20%，與人氣明星史努比合作，推出拍照展區、限定會員禮。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕環球購物中心（Global Mall）第一季在商品力、會員力助攻下，業績開紅盤，有望較去年同期成長逾5%，延續高買氣動能，Global Mall趁勝追擊，於3月27日至4月16日推出「美好購物節」檔期做為母親節檔期的暖身，最高回饋20%，預計今年母親節檔期業績再創新高，年增上看10%。

Global Mall今年初推出全新會員分級制度，在美好購物節中首度推出「會員分級滿額贈」，除了會員可享刷聯名卡滿額贈回饋最高20%，新北中和、板橋車站、桃園A8、A19及屏東市再加碼集結近50家品牌推單筆消費滿3000元享點數3倍送，另外二、三星會員滿5000元再送200元電子商品禮券，再加上超過20家銀行滿額禮、行動支付，以多重、多元好康擴大會員回饋力道。

請繼續往下閱讀...

同時也首度推出「實體分店熱銷商品線上預購」，線下八店精選熱銷商品搶先於檔期開檔前一週（3月21日起）可至環球Online預購，線上線下擴大串聯，滿足消費者各式採購需求。

此外，迎接春季及4月連假的到來，營造美好慶典氛圍，也首度規劃SNOOPY史努比系列活動及拍照展區，以春日樂遊趣為主題，推出五大亮點，包括巨型「史努比鞦韆」氣偶首度亮相，設置超萌打卡場景、限定會員禮，更能與史努比共遊天際，特別合作星宇航空，加碼抽「星宇航空X SNOOPY主題航班」北美航線來回機票乙張（共抽出8名），會員於全台八店單筆消費滿300元即可參加抽獎，三星會員每筆滿額可享2次抽獎機會，新北中和還設有「SNOOPY X星宇航空」限定快閃店。

Global Mall自今年起推出全新「會員分級制度」，規劃三個不同級別會員，包括一星（Global Mall APP會員）、二星（期間累積消費滿1萬元）及三星會員（期間累積消費滿5萬元），分別提供升等禮點數、三節禮及多元回饋，自推出以來，第一季帶動會員業績成長近10%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法