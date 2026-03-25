LTN經濟通》AI投資競賽 醞釀另場金融風暴？

金融機構接連示警，私募信貸恐釀下一場金融危機。（法新社資料照）

全球私募信貸市場規模約2.1兆美元

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧（AI）和軟體公司大量借貸，私募信貸規模激增，與此同時，有關私募信貸風險的警告也開始接連出現。金融機構指出，一部份私募信貸現在已經陷入困境或是面臨困境，這不是5年後才會出現的問題，而是現在正在發生的事情。

私募信貸是一種私人貸款形式，由專業投資人創建，他們從支持者身上籌集資金，利用槓桿，然後向小型公司發放貸款。這類基金通常比股票、債券等傳統資產的報酬率更高，但缺點是退場難度也更高。

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近年來，AI熱潮興起，科技公司在基礎建設方面投入巨資，除了銀行貸款和公司債外，來大量舉借私募信貸。國際清算銀行（BIS）預估，全球私募信貸市場規模約2.1兆美元（約新台幣67.26兆元）。

近期，由私募貸款匯集而成的「擔保貸款憑證（Collateralized Loan Obligation，CLO）」也出現成長，吸引來自大型銀行和個人投資者的資金。與銀行貸款相比，擔保貸款憑證的監管仍寬鬆得許多，也因此引發擔憂。

私募信貸違約的擔憂日益加劇。（路透資料照）

私募基金面臨沉重贖回壓力

信貸對沖基金Davidson Kempner Capital Management投資長約瑟洛夫（Tony Yoseloff）在報告中警告，由於過度放貸、現金流疲軟和合約條款寬鬆，私募信貸營造了一種企業貸款容易違約的環境，一些私募信貸公司在無法獲得資金的情況下，未來幾年恐怕將不可避免地倒閉。

約瑟洛夫指出，私募信貸中獨特的「實物支付（Pay in Kind，PIK）」方式興起，預示著違約風險的增加。PIK允許將利息計入本金，而不是以現金償還，雖然這可以節省即時現金，並防止違約，但會增加本金，最終導致利息支出大幅上升。

報告分析顯示，美國槓桿貸款市場的不良貸款規模已經達7680億美元（約新台幣24.59兆元）。自2019年以來，難以償還貸款的公司比例也翻倍。約瑟洛夫表示，即使在經濟相對強勁、槓桿貸款市場活躍的情況下，企業壓力在過去幾年也一直很明顯。

隨著對私募信貸違約的擔憂日益加劇，投資人對於贖回貸款基金的請求也跟著增加。據外媒報導，黑石集團（Blackstone）、貝萊德（BlackRock）和摩根士丹利（Morgan Stanley）等大型公司管理的私募信貸基金今年已收到總額達101億美元（約新台幣3235.03億元）的贖回請求，這些金融機構同意還回70％。

債券基金公司PIMCO前執行長埃里安（Mohamed El-Erian）表示，這種混亂的局面讓人回想起2008年金融危機的初期階段。包括黑石集團、KKR、Blue Owl、阿波羅（Apollo）等金融公司今年股價都已跌超過25％，導致總市值蒸發約1000億美元（約新台幣3.2兆元）。

世界黃金協會（World Gold Council ）指出，私募信貸市場正開始重演2007-2008年金融危機的局面，目前仍不清楚這是暫時、有限的現象，還是一個系統性的問題。私募信貸市場的關鍵脆弱性在於，雖然資本可以迅速退出，但出售基礎資產卻需要更長的時間。

黑石集團、貝萊德、Blue Owl、阿波羅（Apollo）等大型公司管理的私募信貸贖回基金的請求激增。（彭博資料照）

大量私募信貸的借款人是軟體公司

富達投資（Fidelity）基金經理諾布爾（George Noble）近期也在社群平台撰文表示，他認為金融產業正在醞釀一場危機，這番言論與近幾個月來一系列負面新聞引發的擔憂不謀而合。

自從去年底一些知名貸方破產以來，華爾街就一直瀰漫著對私募信貸的擔憂。諾布爾指出，他已經關注這一趨勢數個月之久，並認為問題正變得越來越不容忽視。諾布爾稱，大家現在正即時目睹一場金融危機的發生。上一次基金開始阻止投資人取回資金時，貝爾斯登（Bear Stearns）在6個月後倒閉了。

這家投行的倒閉，通常被視為2008年金融海嘯的第一波骨牌之一，諾布爾也提到，黑石、貝萊德、Blue Owl等多家大型公司最近都出現贖回的消息。諾布爾指出，2008年之後，監管措施將高風險貸款從銀行轉移到了私募信貸領域，該產業膨脹至3兆美元（約新台幣96.09兆元），這些基金提供的貸款期限為5-7年，同時卻承諾向投資人提供季度流動性。諾布爾補充，這種方法一開始奏效了，直到投資者突然集體撤離。

諾布爾也擔心，大量私募信貸的借款人是軟體公司，產業在2026年到AI顛覆性的衝擊。諾布爾提到，雖然目前市場的情況還沒有重現2007年的景象，但是整體模式正在重現。當全球最大的資產管理公司開始阻止投資人拿回他們的錢時，那已經不是「噪音」而是「警訊」。

自從去年底一些知名貸方破產以來，華爾街就一直瀰漫著對私募信貸的擔憂。（法新社資料照）

AI風潮恐導致違約率飆升

雖然私募信貸市場規模相較於2008年7.2兆美元（約新台幣230.61兆元）的抵押貸款債券市場要小，但私募信貸潛在危機造成嚴重損害的可能性仍然很高，這是因為他們都建立在缺乏透明度的基礎之上。

2008年，房地產市場崩盤時，銀行並不清楚所有抵押貸款債券的風險都來自哪裡，因此，出於謹慎，他們停止了彼此之間的貸款，也停止向更廣泛的消費經濟領域放款，當時最大的幾家銀行也阻止了一些投資人退出房地產市場相關的基金，這導致信貸市場陷入癱瘓，貨幣市場基金價值暴跌，並引發全球股市暴跌。

私募信貸基金正面臨著一波贖回潮，分析師警告，如果AI像一些專家預期的那樣顛覆美國企業，違約率可能會飆升。阿波羅全球管理公司執行長羅旺（Marc Rowan）和其他同行一樣，警告產業未來將面臨更多困境。

羅旺直言，人們做出了選擇，如果想要更高的股息，就得承擔更大的風險，上漲的時候感覺確實很好，但下跌的時候就不是如此了。索羅斯基金（Soros Fund Management）投資長菲茲派翠克 （Dawn Fitzpatrick）表示，私募信貸和私募股權領域的投資人將面臨「痛苦的18到24個月」。

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