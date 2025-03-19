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大成集團引進勝博殿炸豬排20週年 今年再開出10家分店

2025/03/19 16:50

大成（1210）集團引進勝博殿登台滿20週年，勝博殿日文品牌為仙人掌，今天大成集團董事長韓家宇（左）和日本Green House Foods社長田沼千秋（右）共同為仙人掌澆水，展現勝博殿如仙人掌般堅強的生命力和延續精神。（記者楊雅民攝）大成（1210）集團引進勝博殿登台滿20週年，勝博殿日文品牌為仙人掌，今天大成集團董事長韓家宇（左）和日本Green House Foods社長田沼千秋（右）共同為仙人掌澆水，展現勝博殿如仙人掌般堅強的生命力和延續精神。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕大成（1210）集團引進勝博殿日式炸豬排登台滿20週年，至今在兩岸已開出59家分店，今年預計再開出約10家分店，年營收並可望由17.5億元成長至19億元，為大成集團旗下最賺錢的餐飲品牌。

勝博殿1966年創立於東京新宿，2004年大成集團引進勝博殿跨海來台開店，帶起台灣日式炸豬排餐飲風潮，目前勝博殿在台灣已開出39家分店，年營收10.84億元，中國北京和天津各開了18家和2家分店，年營收達6.67億元。

慶祝勝博殿進軍台灣餐飲市場20年，為回饋台灣消費者，勝博殿推出20週年紀念套餐，並隨餐附贈粉絲必收的限量紀念杯，即日起至勝博殿消費集點，並有機會抽中東京雙人來回機票、萬元加菜金及套餐兌換券。

大成副總裁韓家寅今天表示，大成集團去年餐飲事業群年營收約40億元，占集團總營收比重僅約3%，今年旗下各餐飲品牌將持續穩健展店，維持成長動能。

其中勝博殿今年預計在台灣再開6家新店，北京和天油再開4~5家；鳥貴族串燒品牌目前已開了4家店，今年計劃再開3~4家店；檀島香港茶餐廳目前有7家店，今年計劃再開2家。

大成旗下好食城去年與國防醫學院三軍總醫院簽約，接手三軍總醫院商店街，目前已開始試營運，預計7月正式開幕，同時將引進植物肉和檀島的新品牌，搶攻外食市場商機。

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