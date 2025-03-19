輝達CPO交換器GTC首秀 郭明錤列3重點 8廠商可關注

輝達執行長黃仁勳在台灣時間19日凌晨揭曉全新的Spectrum-X和Quantum-X矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，引發市場關注。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）年度GTC大會於本週盛大登場，輝達執行長黃仁勳在台灣時間19日凌晨揭曉全新的Spectrum-X和Quantum-X矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，引發市場關注。對此，天風國際證券分析師郭明錤表示看法，稱輝達在採用CPO之Spectrum-X與Quantum-X已是市場共識，並點名台積電（2330）、宜特（3289）、鴻海（2317）等8家廠商因在CPO領域取得領先優勢，可望獲得市場更多關注。

郭明錤今（19日）在社交平台X發文指出，輝達預計在今年GTC大會宣布採用CPO之Spectrum-X與Quantum-X，這已是市場共識，預期輝達或將提供更多細節並強化此共識。

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郭明錤列出值得關注重點，分別如下。

第一，每個連接埠速度提升到1.6T。

第二，交換器採用CPO後，有利資料中心節能、維持縮放定律有效性與降低維護成本 （提升恢復與容錯能力）。

第三，參考設計供應商可望因在CPO領域取得領先優勢而得到市場更多關注，舉例如下：

晶片：台積電。

測試：宜特。

光源：Lumentum。

光耦合元件：Coherent。

連接器：Senko。

組裝：鴻海/工業富聯。

振盪器：SiTime。

光纖：康寧（Corning）。

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