晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

輝達CPO交換器GTC首秀 郭明錤列3重點 8廠商可關注

2025/03/19 12:07

輝達執行長黃仁勳在台灣時間19日凌晨揭曉全新的Spectrum-X和Quantum-X矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，引發市場關注。（法新社）輝達執行長黃仁勳在台灣時間19日凌晨揭曉全新的Spectrum-X和Quantum-X矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，引發市場關注。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）年度GTC大會於本週盛大登場，輝達執行長黃仁勳在台灣時間19日凌晨揭曉全新的Spectrum-X和Quantum-X矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，引發市場關注。對此，天風國際證券分析師郭明錤表示看法，稱輝達在採用CPO之Spectrum-X與Quantum-X已是市場共識，並點名台積電（2330）、宜特（3289）、鴻海（2317）等8家廠商因在CPO領域取得領先優勢，可望獲得市場更多關注。

郭明錤今（19日）在社交平台X發文指出，輝達預計在今年GTC大會宣布採用CPO之Spectrum-X與Quantum-X，這已是市場共識，預期輝達或將提供更多細節並強化此共識。

郭明錤列出值得關注重點，分別如下。

第一，每個連接埠速度提升到1.6T。

第二，交換器採用CPO後，有利資料中心節能、維持縮放定律有效性與降低維護成本 （提升恢復與容錯能力）。 

第三，參考設計供應商可望因在CPO領域取得領先優勢而得到市場更多關注，舉例如下： 

晶片：台積電。

測試：宜特。

光源：Lumentum。

光耦合元件：Coherent。

連接器：Senko。

組裝：鴻海/工業富聯。

振盪器：SiTime。

光纖：康寧（Corning）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財