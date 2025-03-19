川普政府聲援！美司法部長：對特斯拉的攻擊是恐怖主義

美司法部長邦迪表示，針對特斯拉財產的暴力襲擊無異於「國內恐怖主義」。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國司法部長邦迪（Pam Bondi）週二（18日）譴責最近美國出現對電動車大廠特斯拉（Tesla）財產的暴力襲擊，並補充，司法部已經對幾名肇事者提出訴訟。

《路透》報導，邦迪在一份聲明中表示，針對特斯拉財產的大規模暴力襲擊無異於「國內恐怖主義」。邦迪指出，美國司法部將繼續調查，對參與這些襲擊的人員，包括那些在幕後協調、資助這些犯罪的人，都將施以嚴厲的懲罰。

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自從去年美國總統大選以來，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）積極參與政治活動，美國總統川普（Donald Trump）上任後，馬斯克被任命領導政府效率部（DOGE），在政府大幅消減聯邦勞動力的行動中扮演重要角色。

不過，馬斯克與川普政府交往過於密切也引發不少人的擔憂與不滿，近期紛紛發起抵制，包括名為「打敗特斯拉」的示威活動，部份抗議更演變成暴力事件。

特斯拉在去年12月17日市值創下1.5兆美元（約新台幣49.5兆元）的歷史新高，週二（18）特斯拉收跌5.34％，市值剩7060.02億美元（約新台幣23.3兆元），吐回川普勝選後所有漲幅。

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