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美商務部禁用DeepSeek 創聯邦政府部會首例

2025/03/19 06:19

美國商務部已知會工作人員，禁止在政府設備使用中國「深度求索」（DeepSeek）的聊天機器人，成為首個宣布禁用DeepSeek的美國聯邦政府部會。（路透檔案照）美國商務部已知會工作人員，禁止在政府設備使用中國「深度求索」（DeepSeek）的聊天機器人，成為首個宣布禁用DeepSeek的美國聯邦政府部會。（路透檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據路透看到的訊息以及2名知情人士的說法，美國商務部旗下部門最近幾週已知會工作人員，禁止在政府設備使用中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）的聊天機器人。倘若屬實，這將是第一個宣布禁用DeepSeek的美國聯邦政府部會。

路透17日報導，1封發給商務部員工的電子郵件寫道，為協助確保商務部資訊系統的安全，所有政府配發的設備禁止存取來自中國的DeepSeek，「請勿下載、查看、存取任何與DeepSeek有關的應用程式、桌面應用程式或網站」。

商務部並未立即回應置評要求，路透也無法確定此禁令在美國政府內的實施範圍。華爾街日報7日曾獨家披露，白宮正考慮以國家安全顧慮為由，禁止在政府設備下載與使用DeepSeek聊天機器人。

美國官員與國會議員均憂心，DeepSeek會對資料隱私與敏感政府資訊構成威脅。共和黨籍聯邦眾議員拉胡德（Darin LaHood）與民主黨籍眾議員高特海默（Josh Gottheimer），上月提案要求禁止在政府設備上使用DeepSeek，本月初更致函各州州長，敦促在州級政府設備上禁用DeepSeek。

拉胡德、高特海默2人在這封寫給各州州長的信中說，藉由使用DeepSeek，用戶會在不知情下的情況下，與中國共產黨分享合約、檔案與財務紀錄等高度敏感的資訊，「對外敵中共而言，這些數據是一大資產」。

美國政府迄今尚未全面禁用DeepSeek，但海軍與國家航太總署（NASA）等部分政府機關，已以安全與隱私顧慮為由下令禁用；維吉尼亞州、德州與紐約州等州也已禁止在政府設備上使用DeepSeek，另有21名州檢察長聯名呼籲國會通過立法禁用。

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