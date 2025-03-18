2050淨零城市展今開展 參與企業及外賓創新高

2050淨零城市展今起至21日在台北南港展覽館2館舉行，由國發會與台北市電腦公會合作共同舉辦。（圖由主辦單位提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕2050淨零城市展今開展，行政院秘書長龔明鑫致詞時表示，由總統賴清德擔任召集人的國家氣候變遷對策委員會日前定調台灣自願貢獻減量目標，將調整為2035年減量32%正負2個百分點，同時為因應氣候變遷，也會透過調適來增加韌性。

2050淨零城市展今起至21日在台北南港展覽館2館舉行，由行政院國家永續發展委員會指導，國發會與台北市電腦公會合作共同舉辦，匯聚全球超過59個國家地區、138個城市、逾2800名海外貴賓參與。

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龔明鑫表示，過去台灣產業著重在零組件、代工發展與製造，後來轉為系統性發展，現在進入問題解決方案，這展覽可說見證台灣產業發展轉型。

他提到，總統賴清德2024年上任後，隨即在總統府成立國家氣候變遷對策委員會且親自擔任召集人，顯示對因應氣候變遷與淨零目標的重視，委員會日前也定調台灣自願貢獻減量目標，將調整為2035年減量32%正負2個百分點，同時為因應氣候變遷，也會透過調適來增加韌性。

國發會主委高仙桂也以主辦單位代表身分，出席開幕式及淨零城市國際峰會。她在致詞時表示，2025展會主題是數位與綠色雙軸轉型，國內參與企業及來訪外賓均創下歷史新高，期望透過展會平台，讓國人跟世界看到，臺灣中央與地方合力推動淨零轉型的前瞻策略及落實的量能。

她強調，臺灣不僅只有半導體跟AI硬體製造的硬實力，更有推動數位跟淨零解決方案的軟實力，透過此次展會進行國際合作及經驗交流，臺灣將與所有貿易夥伴掌握全球淨零及綠色轉型商機。

國發會在此次淨零城市展設立國家淨零政策館，揭示臺灣2030及2035年減碳新目標，包含6大部門減碳旗艦行動計畫及6大制度創新等支援措施，展現政府追求2050淨零碳排的決心。

此外，國發會表示，城市是數位與淨零解決方案的最佳試驗場域，臺灣幾乎所有的縣市，尤其是6都，紛紛提出淨零自治條例，將地方政府的減碳路徑跟目標入法；本屆展會共有12個地方政府共襄盛舉，展出運用AI賦能提升公共治理的低碳轉型成果，與全球各地的城市代表互相交流寶貴的經驗。

國發會指出，民間企業是推動臺灣數位及淨零轉型最大驅動力，本次展會約有550個廠商參展，包括大電信商及國內ICT龍頭企業，充分展現AI賦能於百工百業創新運用實績，包括AI機器人專區、虛擬電廠、節能與儲能，以及災防等智慧解決方案。

更重要的是，透過展會的國際商機媒合大會，將這些智慧解決方案向國際展示並輸出全球各地，讓臺灣成為全球城市推動數位跟淨零轉型的最佳夥伴。

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