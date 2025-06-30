中國6月官方採購經理人指數（PMI）為49.7 連3個月萎縮

中國6月製造業活動連續第3個月萎縮。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國週一（30日）公佈的官方調查顯示，儘管北京的刺激措施有助於穩定工業的某些領域，但中國6月製造業活動仍連續第3個月萎縮。

《CNBC》報導，中國國家統計局公佈的數據顯示，6月官方採購經理人指數（PMI）為49.7，較5月的49.5小幅回升，但仍低於50榮枯線。

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中國國家統計局資深統計師趙慶河表示，追蹤生產的細項數據回升至51，追蹤新訂單的指數則升至50.2，顯示工業活動和需求略有改善；然而，工廠庫存和就業水準持續下降，分別為48和47.9。

中國製造商一直竭力應對不斷加劇的價格戰，主要原因是供應過剩和消費需求低迷，而美國提高關稅導致中國對全球最大消費市場的出口重挫，這也加劇了該國價格戰的問題。

為避免驚人的三位數關稅，出口商轉向其他市場，中國5月對美國出口年減34.5％，4月也下滑了21％以上。這波關稅曾經短暫生效，隨後在5月中旬後暫緩。

中國國務院總理李強上週在天津舉行的經濟論壇上表示，北京正在加強刺激內需，誓言讓中國成為「消費強國」。然而，中國卻陷入通貨緊縮的泥沼，今年5月消費者物價指數（CPI）年減0.1％。

5月，生產者物價指數（PPI）更創下2023年7月以來最大跌幅，加劇過去2年多以來，困擾者製造業的通貨緊縮；同（5）月，中國工業企業獲利暴跌9.1％，為7個月來最大降幅。

財新和標普全球（S&P Global）將於週二（7月1日）公佈針對民間企業的調查，《路透》民調顯示，預計6月中國財新製造業指數將從前（5）月的48.3小幅上升至49。

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