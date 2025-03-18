微星桃園新廠開工 2027年增添營運新柴火

微星今日於桃園龜山工業區舉行新廠動土典禮。（微星提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI電競PC廠微星（2377）今日於桃園龜山工業區舉行新廠動土典禮，預計2027年落成佔地3424坪的科技生產基地，成為後續營運成長的關鍵驅動力，管理層規劃該廠產品線將聚焦AI伺服器、資料中心設備、充電樁、工業電腦、顯示卡、筆記型電腦、主機板等，同時包括建置研發中心，強化全球供應鏈布局。

微星科技董事長徐祥表示，今日於桃園市舉辦新廠的動土典禮，代表微星邁向全球佈局的新階段，也象徵集團對於AI伺服器、智慧製造、新能源產業的深化投入。這座新廠將採用最先進的智慧製造技術，以提高生產效率與穩定性，並專注於新技術與新產品的研發測試，進一步鞏固微星在高階科技領域的市場地位。

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根據微星工程藍圖，桃園龜山新廠在設計上可望滿足2027年起的生產、研發的需求，包括確保物流作業高效運行的倉儲空間，並在生產線導入先進智慧製造技術，加以提升整體製造效率與穩定性，而研發辦公室、實驗室則專注新技術、新產品的開發與測試，強化微星在高階科技領域的技術能量，並可依據市場需求與國際政策動態調整產品線，增進營運韌性與競爭力。

微星觀察，桃園作為全球重要的科技產業聚落之一，近年來持續吸引各國企業投資，展現強勁的發展動能。此次擴建新廠，預計可帶動大量高科技研發與製造相關的就業機會，除了吸引專業人才進駐，同時也能進一步促進在地供應鏈合作，振興地方經濟。

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