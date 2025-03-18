英特爾增值7千億元蜜月期還有多久 陳立武「展示自我」如坐針氈

英特爾執行長陳立武上任前曾致函員工，警告公司要抵禦營運下滑的壓力並非易事。（圖擷自英特爾官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自英特爾上週宣布陳立武接任執行長以來，公司的股價一路飆升。彭博報導，陳立武上任後，他將如何實現人們對他的厚望，仍遠未可知。

陳立武於週二就任新職務之前，曾致函員工，警告公司要抵禦營運下滑的壓力並非易事。但他並未具體說明如何解決這些問題，這讓分析人士猜測，他是否會像許多華爾街人士所希望的那樣，嘗試拆分英特爾，並將零部件出售，還是會嘗試前任執行長的計劃，從內部著手解決公司陷入困境的製造和產品線問題。

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Rational Equity Armor Fund的投資組合經理Joe Tigay表示，這一切對於該公司來說都是一個「展示自我」（show me）的時刻。他說：「我們需要看到英特爾的產品有所改進，才能回到以前的狀態」；「我認為這是一個很好的開始，但他們距離以前的狀態還有很長的路要走」。

上週三宣布陳立武的任命後，該公司股價隨即上漲，截至週一收盤，已上漲24%，公司市值增加220億美元（台幣7255億元），並成為今年年初以來費城證券交易所半導體指數中表現最好的股票。消息傳出後，美國銀行上調該股評級，並表示在陳的領導下，該公司「有更大的機會進行重組或扭轉局面」。

但分析師指出，陳立武在信中承諾將英特爾重塑為世界級晶片代工廠，但並未明確表示他是否考慮將公司的代工業務從其晶片設計部門中分拆出來，而這一點過去曾被討論過。他也沒有回應最近的報導，英特爾最大的競爭對手之一台積電可能會應川普政府的要求幫助英特爾營運其部分美國工廠。

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