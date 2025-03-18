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華南金總經理掛保證 今年股利會比去年好

2025/03/18 18:39

華南金總經理李耀卿掛保證，今年股利會比去年好。（華南金提供）華南金總經理李耀卿掛保證，今年股利會比去年好。（華南金提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕華南金（2880）今（18日）下午法說會，華南金2024年獲利創歷史新高，每股稅後盈餘1.68元，華南金總經理李耀卿表示，「獲利成長、股利一定比去年多」，「可以參考去年配發率」。法人估算，華南金去年股利合計有1.3元、今年可望上看1.4元。

李耀卿指出，今年股利政策延續去年，以現金為主、股票為輔，董事會將綜合考量資本適足率、各子公司上繳盈餘、股東權益等，會以現金股息為主，因為有投資人還是期待有股票股利，所以也會配一些股票股利。而股利配發率與現金股息的比重，大致可以參考上一年度。

去年華南金控與旗下銀行、產險子公司獲利再寫新高紀錄，續攀高峰。李耀卿說，2025年將戮力達成已擬定的3年獲利提升計畫，持續專注資本使用效率管理，藉由深耕客戶經營，強化信託理財推廣，建構多元獲利引擎，創造更好的股東權益報酬，朝永續經營的優質金融機構目標邁進。

華南金控去年稅後淨利231.33億元，年成長7.0%，每股稅後盈餘（EPS） 1.68元，稅後股東權益報酬率（ROE） 10.81%、資產報酬率（ROA） 0.57%，淨值2,203.53億元，年增6.0%。總資產隨著業務成長而擴增，2024年底華南金控與子公司華南銀行總資產各站上4.25兆元與4.12兆元。

子公司華南銀行2024年度在金融商品投資淨收益及手續費淨收益成長的帶動下，稅後淨利216.04億元，年成長7.7%，EPS 2.07元，ROE 9.21%、ROA 0.55%，占集團獲利貢獻87%。

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