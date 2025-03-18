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香港「鋪王」也撐不住、砍價5成賣商鋪 ! 彭博：近40％將賠錢交易

2025/03/18 14:46

自2019年以來，香港房地產價值至少蒸發2.1兆港幣。（路透資料照）自2019年以來，香港房地產價值至少蒸發2.1兆港幣。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日，香港商用地產界最熱門的新聞，是位於九龍旺角的一處商廈，該房東在持有12年後，最終以2折賣出，預計虧損了9100多萬港幣（約新台幣3.86億元）。據報導，有鑑於香港地產行業反彈無望，除了富豪們急於套現，傳出一向只買不買、長期持有的香港「鋪王」梁紹鴻也坐不住了，將位於港島的商鋪以50%對折價「甩賣」。

中媒指出，大鴻輝興業集團主席梁紹鴻是香港商用地產的資深投資者，有香港「鋪王」稱號，在2025福布斯中國香港富豪榜上財富為26億美元（約新台幣858.4億元），因較上一年財富縮水了9.5億美元（約新台幣313.6億元），排名直退7名、為第31名。

梁紹鴻的投資策略是，在香港房市淡季時持續買進，傳出在2003年時，每個月買入1間商鋪。由於「只買不賣，並長期持有」，估計他在香港共持有逾150個商鋪，幾乎都位於商業區。也因此，他所持有的資產估值波動，被視為香港商用地產行業的「晴雨表」。

中媒指出，半個月前香港天后英皇道有間商鋪要賣，2年前賣價為1.55億元港幣（約新台幣6.58億元），現在直接開賣8800萬元港幣（約新台幣3.73億元）、幾乎砍了一半，這間商鋪的持有人正是梁紹鴻。

除此之外，梁紹鴻也將長期持有的一籃子商業大廈裡的商鋪全甩賣。值得注意的是，目前這些商鋪正持續出租，光每月的淨租金收入就達100多萬元港幣（約新台幣425萬元）。

香港另一以收租聞名的永倫集團，在去年12月以7億元港幣（約近新台幣30億元）的價格，出售位於中環的2處辦公大樓，相較6年前的持有價格跌幅約34%。

另外，有中環擺花街鋪王之稱的藝人謝霆鋒，日前出租一間約空置1年多的商鋪，這間商鋪的月租金曾達20萬港幣（約新台幣84.9萬元），現今只剩下6萬港幣（約新台幣25.4萬元）、大減70%。

《彭博》指出，香港銀行業受到房地產景氣低迷影響，許多辦公大樓、購物中心和其他房地產的平均價格已較2018年的高點下跌逾40%，已經侵蝕了許多銀行貸款的抵押品價值，預計將有近40%的商業房地產交易出現賠錢。

專家指出，現今香港辦公大樓空置率高達13.3%、不但租金下跌8.6%，出售價格也出現大砍40%。許多銀行看淡房地產市場，不斷要求投資者償還貸款，許多投資人遭受壓力，被迫以低於市價出售部分房產，預計套現甩賣的浪潮仍持續湧現。

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