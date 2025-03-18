大同電力事業群今年業績拚157億元 有望參與美國電廠建設

大同今日參展「2025智慧城市展」。圖為總經理沈柏延。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）的電力事業群是集團中表現最佳的事業體。總經理沈柏延今日表示，今年電力事業群海外營收目標成長20%，含台灣的整體業績也目標年增20%，今年拚達157億元；大同也正在評估與合作夥伴共同在美國奧勒岡州建立電廠，佔地4500畝。

大同今日參展「2025智慧城市展」，展出六大解決方案，包括AI賦能、創新能源服務、工商業智慧節能、電力需量管理、電網穩固核心設備、EV動力系統，提供工商業者智慧能源、智慧節能與企業賦能最佳解方。

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沈柏延指出，目前電力事業群仍以台灣佔營收較大比例，不過大同主要瞄準美國、日本以及泰國、越南等海外市場商機；大同除在美國的電壓器、馬達業務推展順遂，也正在洽談參與電廠建設案，另越南已經設立據點，泰國也已有成功案例、將持續銷售含電力變壓器、馬達等產品。

大同旗下共有電力、新能源、ICT、資產、電子代工、家電6大事業體，針對電力事業群今年展望，沈柏延指出，電力事業群是旗下最賺錢的事業體，佔整體比重約15%，因美國等海外市場商機大、也較有向上空間，目前首要業務是提升海外營收比重，今年目標業績要達到157億元。

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