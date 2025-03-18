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Google準備與聯發科合作研發下一代AI晶片 博通不妙？

2025/03/18 09:18

知情人士表示，Google將攜手聯發科（2454）研發下一代AI晶片TPU。（路透資料照）知情人士表示，Google將攜手聯發科（2454）研發下一代AI晶片TPU。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《The Information》報導，知情人士表示，Alphabet旗下的Google正準備與聯發科（2454）合作研發下一代人工智慧（AI）晶片TPU（張量處理器），這款晶片將在明年生產。

過去幾年來，Google一直與博通（Broadcom）在AI晶片方面進行獨家合作，不過報導中也提到，Google並未切斷與博通的聯繫。

針對報導，Google、聯發科和博通皆未立即回應。

就像AI指標股輝達（NVIDIA），Google近年也設計了自己的AI伺服器晶片，用於內部研發，同時也出租給雲端客戶。這種方法使得Google在AI競賽中取得了競爭優勢，因為該公司可以降低對於輝達的依賴，反觀其他競爭對手微軟（Microsoft）支持的OpenAI和Meta對於輝達的晶片需求激增。

Google在去年底推出了第6代TPU，只在為自己和雲端客戶提供輝達晶片的替代選項，輝達晶片目前仍是業界最受歡迎的處理器。

根據《The Information》，Google之所以選擇聯發科，部份原因是這家台灣公司與晶圓代工龍頭台積電（2330）關係密切，且與博通相比，聯發科向Google收取的費用更低。

研究公司Omdia根據博通去年的AI晶片收入目標推算，得出Google去年在TPU上的支出為60億至90億美元（約新台幣1982.1億至2973.1億元）。

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