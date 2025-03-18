台積電今除息 是否「秒填息」將備受關注

晶圓代工龍頭台積電（2330）將於今（18）日除息，此次配發現金股利從4元提高到4.5元，也是採季配息以來最高的現金股利。

（洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）將於今（18日）除息，此次配發現金股利從4元提高到4.5元，也是採季配息以來最高的現金股利，今除息是否能再度上演「秒填息」，預期將備受市場關注。

台積電這次除息是針對去年第三季盈餘配息，每股配發現金股利4.5元，股利發放日為4月10日，估計總金額高達約1167億元現金，可望挹注台股資金活水。

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台積電昨收970元，上漲11元，外資連三賣，但賣超收斂為1004張，投信買超627張、自營商買超461張。台積電股價跌破千元，吸引投資股東數卻增加，統計顯示，上星期台積電股東人數大增8.4萬人，總人數破166萬人，居全台股東數最多的個股。

台積電自2019年起改採每季配發股利，過去除息有17次在除息當天就快速填息。值川普掀起關稅戰、又傳出台積電將援救英特爾的不利變數，台積電今能否再上演「秒填息」，備受市場關注。

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