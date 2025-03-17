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通膨影響「高資產門檻」增至3300萬元 近半數理財規劃為「這目的」

2025/03/17 21:51

中國信託銀行與資誠會計師事務的《2025臺灣高資產客群財富報告》，受通膨影響，台灣2025年可投資資產需達3300萬元以上才算「高資產族群」，估計今年人數可達81.6萬人。（記者李靚慧翻攝）中國信託銀行與資誠會計師事務的《2025臺灣高資產客群財富報告》，受通膨影響，台灣2025年可投資資產需達3300萬元以上才算「高資產族群」，估計今年人數可達81.6萬人。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據中國信託銀行與資誠會計師事務的《2025臺灣高資產客群財富報告》，受通膨影響，台灣2025年可投資資產需達3300萬元以上才算「高資產族群」，估計今年人數可達81.6萬人，較前一年大增逾10萬人，資產總值將達57.69兆元。這些族群的理財規劃目的，近半（48%）是為了資產傳承，較2021年增加13個百分點。

中信銀行自2018年起，攜手資誠聯合會計師事務所針對臺灣高資產客群進行調查，今（17）日發布《2025臺灣高資產客群財富報告》，調查指出，以2017年新臺幣3000萬為計算基準，依據消費者物價指數 （CPI）計算公式，得出2024至2025年，高資產客群的個人資產標準定為應達新臺幣3300萬元以上。

調查報告指出，臺灣地區2021至 2025 年高資產客群總人數，巿場規模自50.53萬人開始成長．2023年達70.16 萬人、2024年為70.65 萬人，2025年達81.60 萬人，年增15%；資產規模則分別達新臺幣 31.87 兆元、33.26 兆元、48.13兆元、50.79 兆元、 57.69 兆元，平均年增17%。

高資產客群進行理財投資的主要目的為何？根據調查顯示．近半數（48%）族群是為了「傳承規劃」，特別是聚焦於保障子女的生活水準及人生規劃，更擔憂財富分配與傳承，且高資產客群對於傳承的步調已明顯加速。

中信銀分析，另一方面，隨著平均壽命逐年提高、高齡化浪潮，近６成高資產客群嚮往的退休生活是追求個人愛好與環遊世界，退休後的收入來源，除了儲蓄外，61%委託財富管理機構操作，更發現45歲以下族群有27%希望經營夢想事業，45歲至65歲則有28%期望享受田園生活。

在其他財富管理的目標上，「子女教育規劃」及「追求生活品質」的優先度明顯提升，受到地緣政治風險的影響，許多高資產客群不但關注投資移民與海外第二身份等議題，也開始配置境外非自住房地產，未來三年有興趣布局的人數成長一倍，「布局海外」成為高資產客戶重視的理財亮點。

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