央行放手？新台幣貶破33元整數大關 收33.005元逾1個月新低

新台幣貶破33元整數大關。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕超級央行週登場，台股今日開高後走勢轉趨震盪，尾盤漲點收斂，新台幣兌美元匯率卻在外資熱錢持續匯出下，再度貶破33元整數大關，終場收33.005元、貶5.1分，匯價創逾1個月新低，成交量17.575億美元。

美股跌深反彈，台積電ADR上週五大漲1.46%，帶動台股今日跳空開高，惟美股盤前電子盤走勢不妙，台股漲點從300逾點一路收斂，最後收在22118.63點，上漲150.58點，三大法人合計賣超72.41億元，其中，外資續賣超103.05億元。

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外資3月以來已連續15個交易日賣超，外資賣超、匯出，使台幣成為最弱亞幣，週一早盤雖然以32.94元、升值1.4分開出，匯價卻越走越低，盤中貶破33元關卡後，最低下探至33.025元，續寫波段新低紀錄，即將回測今年最低33.158元。

匯銀人士指出，央行今日調節力道不若先前，大概也是不想浪費子彈，預期短線台幣應該會在33元附近上下整理，觀望本週各大央行說什麼，不過若33.2元跌破，下一步就將打開貶向33.5元的空間。

根據央行統計，美元指數今日回檔0.23%、韓元勁揚0.46%、新幣升0.14%，惟台幣貶0.15%、人民幣也下跌0.15%、日圓小貶0.05%。亞幣升貶互見。

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