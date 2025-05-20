高盛：全球央行需求強勁 金價今年底看3700美元

高盛曝3月全球央行瘋搶64噸黃金，樂喊年底達每盎司3700美元。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價從4月底每盎司3500美元歷史高點回落近10%，並一度跌至3186美元，不過，根據高盛追蹤的數據預計，3月全球央行瘋搶64噸黃金，高盛表示，在全球央行購買需求保持強勁下，預估2025年底金價將達3700美元，而2026年中達4000美元。

週一黃金現貨受到穆迪上週無預警將美國的信用評級從最高級別的Aaa下調至Aa1激勵，金價一度觸及3249.89美元，漲逾47美元，截至台北時間15點31分報3230.73美元，漲27.96美元，或0.87%。

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華爾街見聞報導，高盛數據顯示，今年3月全球央行購金需求強勁，共買了64噸黃金，遠高於2022年之前的月均17噸水準；今年迄今，央行需求月均達94噸，超過高盛先前預測的到2026年中期每月80噸的平均值。

在高盛追蹤的央行中，中國再次成為最大買家，3月購買量達30噸。

高盛表示，儘管聯準會降息延後，且美國衰退風險降低，未來12個月衰退機率從45%降至35%，但在全球央行黃金購買需求保持強勁，為金價提供了支撐，且投機部位處於低位，為投資者提供良好的入機會，因此，樂觀維持2025年底達3700美元2026年中達4000美元的目標價。

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