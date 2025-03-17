輝達下一代AI晶片平台受矚目 以這位女科學家命名

輝達備受期待的AI晶片平台Vera Rubin，以女性科學家薇拉·魯賓（Vera Rubin）的名字命名其GPU架構。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達本周將登場的年度「Nvidia GTC」大會上，所有人的目光都將集中GPU技術上，該公司將在會上發布下一代人工智慧晶片平台Vera Rubin，而這個平台的名稱正是以一位女性科學家來命名。

這款備受期待的AI晶片平台Vera Rubin，遵循了輝達的慣例，以女性科學家的名字命名其GPU架構。薇拉·魯賓（Vera Rubin）是一位為宇宙中暗黑物質研究做出貢獻的天文學家。在觀察了60多個星系後，魯賓和她的同事肯特福特（ Kent Ford）發現了宇宙中存在暗黑物質的證據。

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薇拉·魯賓的研究使她獲獎無數，也是有史以來第二位成為美國國家科學院院士的女性天文學家。許多人對於她沒有獲得諾貝爾獎提出疑問。她於2016年去世。

1965年，魯賓成為華盛頓特區卡內基研究所地磁學部第一位女性科學家。

1974年，魯賓發現星系在銀河邊界的移動速度比預期中要快，而要是只用銀河中的可見物質做萬有引力計算的話，外圍星系的轉速應該要慢許多。

為了調和魯賓的發現與萬有引力定律，科學家們提出一種我們看不見的物質，並將它稱為「暗黑物質」（dark matter）。天文學家認為，宇宙中一定存在著大量的暗物質，暗物質的質量應該占宇宙總質量的70%—80%以上。

輝達年度「Nvidia GTC」大會本周將登場。（資料照，法新社）

輝達的最新AI平台Blackwell則以大衛布萊克威爾 （David Blackwell） 的名字命名，他是1965年第一位當選美國國家科學院院士的黑人美國人。

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