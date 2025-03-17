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中資1、2月來台投資成長2746％？經濟部釋疑

2025/03/17 17:57

經濟部投審司今公布今年1-2月核准整體來台投資統計，中資來台投資年增2746％。投審司說明，中資投資成長主因是在台上市公司100%控股的港商增資，上層主要股東為鴻海。（示意圖，路透）經濟部投審司今公布今年1-2月核准整體來台投資統計，中資來台投資年增2746％。投審司說明，中資投資成長主因是在台上市公司100%控股的港商增資，上層主要股東為鴻海。（示意圖，路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投審司今公布今年1-2月核准整體來台投資統計，其中僑外投資來台投資額成長78.34％，中資來台投資則年增2746％，引起關注。對此，投審司說明，中資投資成長主因是在台上市公司100%控股的港商增資，上層主要股東為鴻海。

僑外來台投資部分，1、2月合計核准僑外投資290件，年減7.64%，核准金額金額約16億8888萬美元，年增78.34%；2月單月核准僑外投資168件，投資額約5億7748萬美元。

大型投資案包括盧森堡商 CI FENGMIAO SCSP以新台幣220.8億元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司、韓商MEMC KOREA COMPANY以新台幣65億6900萬元投資設立安科思資本股份有限公司，以及丹麥商 ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S 以新台幣35億8500萬元增資大彰化西南離岸風力發電股份有限公司等。

1、2月中資來台投資5件，投資額9627.5萬元，年增2746％；2月單月中資投資3件，投資額約22.3萬美元，年減33％。投資額增加主因是1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司以新台幣30億元 （折合約9124萬美元）增資鵬鼎科技股份有限公司。

投審司補充，上述該案香港商鵬鼎公司雖是由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，臻鼎-ky上層主要股東是鴻海精密工業股份有限公司，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此該案仍須依中資規定許可。

談及今年以來中資來台投資的年增率高達2746%，投審司官員說明，主因是基期高，所以投資規模不大就能達成很高的年增率，另一方面也持續觀察這是否是外資與台商撤資中國市場的做法。

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