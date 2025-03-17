英特爾18A製程傳障礙 Panther Lake延到明年首季推出

特爾下一代Panther Lake筆記型電腦行動處理器，最初預計將於2025年底推出，外媒報導指出，現在可能會推遲到2026年第一季。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾計畫使用18A製程生產下一代Panther Lake筆記型電腦行動處理器，最初預計將於2025年底推出，外媒最新報導指出，現在可能會推遲到2026年第一季。

延遲可能會對英特爾的市場定位產生重大影響，特別是在筆記型電腦處理器領域競爭加劇的情況下。儘管Panther Lake仍有望在英特爾的路線圖中發揮關鍵作用，但業界將密切關注該公司能否克服製造挑戰，並按時交付這些晶片。

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由於其他競爭對手晶片製造商如台積電等繼續推進自己的下一代處理器，這種轉變可能會影響英特爾的競爭時間表。

英特爾上週才傳出已在亞利桑那州生產第一批18A晶片，並可望提前於年中開始量產，但根據VideoCardz獲得的幻燈片，英特爾已將Panther Lake列為2026年第一季發布，這意味著其發佈時間將比之前的預期有所延遲。

這些內部文件也暗示，隨著英特爾最近改變命名慣例，Panther Lake 在最終推出時可能會被歸類為Core Ultra 300 系列旗下。

英特爾新一代Core 300系列的Panther Lake晶片預計在亞利桑那州最先進的Fab 52及Fab 62廠房生產，將是英特爾第一款採用18A製程的主力產品。

Panther Lake旨在成為英特爾行動CPU產品線的重大進步，可能會帶來效能和電源效率的提升。不過，有消息稱，英特爾在18A製程方面面臨製造障礙，這可能導致該公司推遲該晶片的量產計畫。如果這種延遲持續下去，搭載Panther Lake CPU 的筆記型電腦可能要到2026年初才能上市，這將比最初預期的晚了幾個月。

儘管可能遭遇挫折，英特爾仍準備今年啟動早期支持計畫（EEP），該計劃預計將為特定合作夥伴和開發者提供 Panther Lake 架構的早期使用權，使他們能夠在正式發布之前優化軟體和硬體。

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