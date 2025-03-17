中華電信5G加速器參展台北智慧城市 攜手12家團隊參展

中華電信指出，公司運用5G專網及AI技術優勢、ESG與醫療創新應用，成功拓展及協助企業客戶數位升級與智慧轉型。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕2025年台北智慧城市展（Smart City 2025）明日將於台北南港展覽館2館登場，中華電信5G加速器攜手12家新創團隊共同參展，重點展示5G、AloT物聯網、AI人工智慧、智慧治理、交通、金融、零售、醫療、綠色淨零等創新服務。

中華電信指出，公司運用5G專網及AI技術優勢、ESG與醫療創新應用，成功拓展及協助企業客戶數位升級與智慧轉型，這次攜手歷屆5G加速器優質團隊，包括Authme數位身分、COMMEET、谷林運算、岳鼎智慧能源、律果科技、泰科動力、博誠電子、智捷生醫、愛吠的狗、繁晶科技、鎮鎧科技，以及內部育成團隊InventAI等共同參與展出。

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中華電信說明，中華電信內部育成InventAI的DeepFlow 和DeepVoice致力於打造友善且高效的人工智慧解決方案，Authme數位身分則推出AI身分驗證系統能夠強化金融與公共服務中的數位交易安全； 愛吠的狗提供跨平台AI代理人「AI AMAZE 慧星大使」，協助企業建立精準可控的生成式AI擬真人服務應用，展現5G與AI應用的影響力及商業價值。

此外，中華電信提到，公司具有最快網路、最佳頻段、最廣涵蓋，及最多基地台的基礎建設優勢，為5G加速器團隊提供最佳創新服務的驗證，比如繁晶科技O-RAN大規模MIMO RU及衛星和地面站的基頻晶片解決方案，希望以5G網路實現企業高效管理，促進產業核心競爭力提升，驅動未來創新發展。

中華電信也提到，這次團隊也展示ESG與智慧醫療創新服務應用，包括鎮鎧科技無人水面航行器開發、漁港水面清潔及水質測量/監測；岳鼎智慧能源的智慧能源管理技術，優化再生能源使用等，希望展現綠色科技的成果與實力，同時促進永續發展與環境未來。

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