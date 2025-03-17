Gucci任命Demna Gvasalia擔任新創意總監 母公司暴跌逾13％

時尚品牌Gucci任命現任歐洲時裝品牌「巴黎世家（Balenciaga）」創意總監格瓦薩里亞（Demna Gvasalia）擔任公司創意總監一職，引發時尚界熱議。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕時尚品牌Gucci上週五（14日）宣布，任命現任歐洲時裝品牌「巴黎世家（Balenciaga）」創意總監格瓦薩里亞（Demna Gvasalia）擔任公司創意總監一職，引發時尚界熱議。消息一出，Gucci母企開雲集團14日股價一度暴跌逾13%。

綜合媒體報導，今年2月，Gucci因公司業績不見起色，解僱公司創意總監薩爾諾（Sabato De Sarno）。Gucci創意總監一職將由誰接任，備受外界關注，畢竟Gucci一直是所屬開雲集團旗下的賺錢金雞母，創意總監大位空窗越久越不利。

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Gucci本月14日宣布，公司創意總監大位將由同屬開雲集團的巴黎世家創意總監格瓦薩里亞接任。格瓦薩里亞將於今年7月上任，可望於9月米蘭時裝週發表首秀。

對於加入Gucci，格瓦薩里亞表示興奮，稱Gucci是他尊敬且欽佩的品牌，並表示期待與Gucci團隊工作，一起為Gucci精采故事帶來全新篇章。

報導指出，格瓦薩里亞以非主流、顛覆傳統的風格聞名，他的社會批判性設計，如反思消費主義的設計理念，為時尚界帶來深刻的文化討論。

Gucci人事消息一出，Gucci母企開雲集團14日股價一度暴跌13.7%，低見215.85歐元，最終收在223.55歐元，跌幅10.71%。有觀點認為，開雲集團股價下跌，反映市場對Gucci新任創意總監人選投以質疑眼光。

現任歐洲時裝品牌「巴黎世家（Balenciaga）」創意總監格瓦薩里亞（Demna Gvasalia）。（法新社）

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