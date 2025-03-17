百年道氏理論「2指標」疲軟 美股恐臨更大跌幅

美國股市在上週一（11日）正式進入市場所謂的「危險區域」。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股連週下跌，上週一更遭遇大血洗，當日那指創下2年來半單日最慘表現，科技七雄也全倒。據報導，有股市風向球之稱的百年道氏理論（Dow Theory）2大指標同現疲軟，這項警告恐預示，美股恐面臨更大跌幅，飽受打擊的投資者將面臨更多的痛苦。

Strategas Securities的ETF和技術策略董事總經理托德森（Todd Sohn）表示，道瓊工業指數和道瓊運輸平均指數的走勢，需要相互驗證，這2項指標作為股市風險晴雨表，對於整體市場並不是一個好兆頭。

請繼續往下閱讀...

托德森指出，這2大指數的疲軟，突顯了市場不同領域開始迅速發出看跌信號，包括房屋建築商、晶片製造商和工業股，都出現了大幅下跌。

據報導，市場對於美國經濟後市表現和川普政府激進關稅政策的擔憂日益加劇，導致美股遭受重創。截至上週四收盤，道瓊運輸平均指數（衡量消費者和工業需求的關鍵指標）已從11月的高點下跌19%，逼近熊市邊緣；道瓊工業指數也從12月高點下跌9.3%，為整體股市敲響了警鐘。

分析師指出，美國運輸業的疲軟，反映了更廣泛的經濟問題。而道瓊運輸平均指數則被視為衡量消費者和工業需求的重要指標，其大幅下跌表明，市場對經濟前景的擔憂正在加劇。

彭博資訊（Bloomberg Intelligence）分析師克拉斯克（Lee Klaskow）在1份報告中提到，美國經濟面臨的轉型期不利於貨運需求。分析師所持的觀點，在近期美國多家航空公司和零售商發布了「謹慎」的業績展望，進一步證實了。

據報導，上週達美航空（Delta Air）將其利潤預期減半，美國航空（American Airlines）表示，今年第1季虧損將大約是先前銷售指引的2倍。而全美最大的運動用品零售商迪克體育（Dick's Sporting Goods）以及全美零售門市超過千家的柯爾百貨（Kohl's），其最新的銷售預測也遠低於市場預期。

專家指出，這些零售商的最新預測表明著，在不確定的宏觀經濟環境下，美國企業和消費者正面臨壓力。分析師指出，在整體股市已進入調整之時，預計美國運輸類股恐創下自2022年9月以來的最大單週跌幅，美股恐面臨更大跌幅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法