港媒揭密中國3.2兆美元外匯存底流向 操盤手是人行四朵金花

截至今年2月底，中國外匯存底規模為3.227兆美元，居全球之冠，資金流向受矚目。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕截至今年2月底，中國外匯存底規模為3.227兆美元（約台幣106兆），居全球之冠。管理這筆巨額財富的是中國國家外匯管理局（簡稱外匯局）下屬四家境外投資機構，也就是華安、華信、華歐和華美，被市場稱為中國人行四朵金花。

港媒披露，中國外匯管理局旗下公司收購多家澳洲金融機構股權。（歐新社）

中國瘋狂收購澳洲金融機構

《南華早報》披露，所謂中國人行「四朵金花」是指中國外匯局駐香港投資公司（華安）、中國人民共和國（新加坡）投資公司（華信），以及駐倫敦（華歐）和紐約（華美）的類似機構。

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報導引述中國外匯局下屬出版物《中國外匯》2014 年發佈的一份報告，將這四家公司描述為自 1990 年代以來中國外匯存底全球佈局的一部分，探索對股票、新興市場以及其他行業和資產的戰略投資。

文章寫道：「我們的海外機構已經成為外匯儲備多元化的重要平台，建立全方位覆蓋市場、資訊、人員的全球網絡，增強了跨不同時區和市場的（儲備）投資管理能力」。根據中國外匯局最新的2023年年度報告，2000年至2019年，外匯存底平均回報率為3.83%。人行2021年發布文章曾透露，中國的外匯存底投資30多種貨幣、50多種資產類別。

至於中國外匯局具體投資的公開數據並不多，根據數據提供商 Dealogic 稱，2008 年，中國國家外匯局和華安以 1.76 億美元（約台幣58億）收購多家澳洲金融機構，包括澳新銀行集團、澳洲聯邦銀行和澳洲國民銀行的股份。2014年又斥資51億美元（約台幣1678億）收購金融服務集團中信泰富11.8%的股份。

華信在新加坡的子公司銀杏樹投資（Gingko Tree Investment）一直相對活躍。Dealogic 的數據顯示，2012 年以 890 萬美元（約台幣2.9億）收購了英國學生住宿提供者 UPP 集團 40% 的股份。 2015 年，也與其他投資者以 2.2 億美元（約台幣72億）收購西班牙天然氣分銷商 Madrilena Red de Gas。

中國透過一帶一路，造成許多開發中國家陷入債務陷阱，造成經濟崩潰，民不聊生。（示意圖，路透社）

外匯存底流向一帶一路

除了「四朵金花」操盤龐大中國外匯存底之外，外匯局還透過絲路基金和思源投資等其他投資工具，將部分外匯儲備投入北京的「一帶一路」倡議。其中一個例子就是去年向絲路基金注資800億元人民幣（約台幣3640億）。

報導指出，絲路基金成立於2014年12月，基金規模為400億美元（約台幣1.3兆），資本額為1000億人民幣（約台幣4550億），中國外匯局注資比例為65%。中國投資有限責任公司（15%）、中國進出口銀行（15%）和國家開發銀行（5%）補充其餘資金。截至 2024 年底，該基金已向 70 多個國家和地區投入 258 億美元（約台幣8488億）。

思源投資成立於 2019 年，是國家外匯管理局的全資子公司。重點關注中國與拉丁美洲和非洲國​​家之間的投資項目，截至 2024 年 9 月，思源已投資 48 個項目，並投入 400 億美元（ 約台幣1.3兆）。

中國也將大部分外匯存底委託給中國投資公司（中投公司），以實現外匯存底多元化，該主權財富基金成立於 2007 年 9 月，截至 2023 年 12 月的總資產為 1.33 兆美元（約台幣43.7兆）。自成立以來，其年化累計淨回報率為6.23%。

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